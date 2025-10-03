Antalya\'da Yangın Davası Başladı

Antalya'da 20 Ocak 2023'te anne ve hemşire olan kızının hayatını kaybettiği yangınla ilgili torunun yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada savcı sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti sanığın ve avukatının son savunması için ek süre verdi.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katında 20 Ocak 2023 akşamı çıkan yangında, anne Hülya Çetinkaya (63) ile kızı Filiz Kaplan (46) yaşamını yitirmişti. İddialara göre işten eve elinde 5 litrelik bidonla dönen torun Okan Altay (28) anneannesi ve teyzesiyle tartışmaya başlamış, kısa süre sonra evde yangın çıkmıştı. Alevlerin sardığı evde Hülya Çetinkaya ve Filiz Kaplan'ın cansız bedenine ulaşılırken, Altay'ın annesi Yeliz Çetinkaya dışarı çıkarak kurtulmuştu. Dumandan etkilenen ve hastanede tedavi gören Okan Altay ise taburcu olduktan sonra gözaltına alınmış ve "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

CEZAİ EHLİYET RAPORU TARTIŞILDI

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Okan Altay Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Dosyaya giren adli tıp raporunda sanığın "cezai ehliyetinin tam olduğu" belirtilirken, sanık avukatı rapora karşı çıkarak, Altay'ın üniversite hastanesine sevk edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mevcut raporu dikkate alarak, yeniden rapor alınması talebini oy birliğiyle reddetti.

SAVCIDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın anneannesi Hülya Çetinkaya ve teyzesi Filiz Kaplan'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanının "Cezaya itirazın var mı?" sorusuna sanık Altay "Yok" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, davayı 21 Kasım tarihine erteledi.