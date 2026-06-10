Antalya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında bilirkişi sürücüyü kusurlu buldu - Son Dakika
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Antalya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında bilirkişi sürücüyü kusurlu buldu

10.06.2026 10:31
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 10 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Raporda, hız sınırının 50 km olduğu yerde otobüsün 95 km hızla gittiği ve hayatını kaybeden sürücünün asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede otobüsün kaza anındaki hızının 95 kilometre olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden sürücünün "asli derecede kusurlu" olduğu kanaatine varıldı.

1 Şubat'ta saat 10.25 sıralarında meydana gelen kazada bariyerlere çarparak devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralanmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu'nun başlattığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, kazanın oluş şekli, yol ve hava durumu, takograf verileri, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporları, flash bellek, CD'ler ve dosyadaki beyanlar incelendi. Raporda kazada hayatını kaybeden sürücü İzzet Karağaç'ın sevk ve idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün Aksu istikametinden Döşemealtı istikametine seyir halindeyken Kuzey Çevre Yolu Antalya-Burdur kara yolu kavşağına geldiği sırada yan yol katılımı yapacağı sağa doğru virajlı yol bölümünde sola doğru yönelerek bariyerlere çarpıp sürüklendiği, ardından yoldan çıkarak yol dışındaki toprak zemine sol yan kısmı üzerine devrildiği belirtildi.

"Yol ıslak, hava sisliydi"

Raporda yolun 7 metre genişliğinde, tek yönlü, asfalt, ıslak ve nemli olduğu, kaza sırasında havanın sisli/dumanlı, vaktin gündüz ve bölgenin yerleşim yeri olduğu kaydedildi. Kaza tespit tutanağında olay yerindeki azami hız limitinin 50 kilometre olduğu, emniyet şeridi ve banket genişliğinin 2 metre olduğu, yolun yatay güzergahta tehlikeli virajlı bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca olay yerine 15 metre mesafede coğrafi bilgi levhası, 30 metre mesafede sağa tehlikeli viraj levhası, 60 metre mesafede azami hız levhasının bulunduğu ifade edildi.

Kaza anında hız 95 kilometreydi

Raporda, 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsüne ait 30 metre uzunluğunda fren izi bulunduğu, kaza sonrası alınan takograf hız grafiğinde ise sürücünün kaza anındaki hızının 95 kilometre/saat olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Kazada 44 metre hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı. Raporda, Jandarma Genel Komutanlığı Derinlemesine Trafik Kazası Araştırma ve Canlandırma raporunda da sürücünün hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaması nedeniyle trafik kuralını ihlal ettiğinin belirtildiği kaydedildi.

"Asli derecede kusurlu"

Raporda sürücünün kusur durumuna ilişkin, "Hayatını kaybeden sürücü İzzet Karağaç, sevk ve idaresindeki yolcu otobüsü ile seyri sırasında yola gereken dikkatini vermesi, yolun virajlı, zeminin ıslak ve havanın sisli olmasını dikkate alıp, müteyakkız bir hızla görüş mesafesini dikkate alarak seyrini sürdürmeye özen göstermesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği, mahal şartlarının çok üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce virajı dönmek istemesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek sola doğru yönelip, bariyerlere çarpıp sürüklenerek yoldan çıktığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurludur" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Döşemealtı, Acil Durum, Yaralanma, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Ulaşım, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında bilirkişi sürücüyü kusurlu buldu - Son Dakika

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