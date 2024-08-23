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Antalyaspor Taraftar Derneği'ne silahlı saldırı düzenlendi, dernekten sert tepki geldi

Taraftar lokaline 16 kurşun isabet etti, taraftardan cevap: "Birliğimizi bozamayacaklar"

ANTALYA - 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne silahlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde gerçekleşen ve 16 kurşunun isabet ettiği olayla ilgili polis inceleme başlattı. Saldırıyı sosyal meyda hesabından yaptığı açıklama ile kınayan dernek yönetimi "Birliğimizi bozamazlar, biz bu hain saldırının hesabını soracağız" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi'nde önceki gece 03.00 sıralarında meydana gelen olayda Antalyaspor Stadyumu yanında bulunan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece geç saatlerde gerçekleşen olay sırasında lokalde kimsenin olmaması her hangi bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

16 kurşun isabet etmiş

Sabah saatlerinde dernek lokaline gelen dernek görevlilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası cep telefonu ile çekilen görüntülerde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. 16 kurşunun isabet ettiği lokalde olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

07 Gençlik'ten silahlı saldırıya sert tepki

Öte yandan Antalyaspor Taraftarlar Derneği'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan sert bir açıklamayla kınandı. Yapılan açıklamada "Bu korkakça eylemi gerçekleştirenlerin, kendilerini cesur sanan, aklı başında olmayan birkaç çoluk çocuktan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ellerine silah alarak güç sahibi olduklarını sanan bu zavallılar, ne yazık ki sadece acizliklerini gözler önüne sermişlerdir. Bu tür çirkin saldırılar, Antalyaspor taraftarlarının birliğini bozmaya yetmez. Aksine, bizi daha da güçlendirecek, daha da kenetleyecektir" denildi.

"Cevap en sert şekilde verilecek"

Yapılan saldırıya sessiz kalamayacaklarını ve faillerin adalet önüne çıkması için ellerinden geleni yapacaklarının vurgulandığı açıklamada, "Dün gece yaşanan bu alçakça saldırıya karşılık olarak şunu açıkça ifade etmek isteriz: Biz, her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bilen, yeri geldiğinde en sert şekilde cevap vermekten çekinmeyen bir camiayız. Eğer bu zavallı çoluk çocuklar, Antalyaspor taraftarlarını bölmeye veya korkutmaya çalıştıklarını sanıyorlarsa, çok yanıldıklarını yakında görecekler. Derneğimize yapılan bu saldırıya sessiz kalmamız mümkün değildir. Faillerin adalet önüne çıkarılması için elimizden geleni yapacak, bu olayın hesabını soracağız" ifadeleri kullanıldı.

"Birliğimizi bozamayacaklar"

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın son bölümünde ise "Antalyaspor taraftarları olarak birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Sporu kirleten, taraftar kültürüne zarar veren bu tür çoluk çocukların peşini bırakmayacağız. Onların arkasına saklandığı karanlık kişilerle de mücadele etmeye hazırız. Antalyaspor camiası olarak, her zaman birlik içinde olacağız ve hiçbir güç bizi yıkamayacak. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler de şunu bilsin ki, yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyecekler."