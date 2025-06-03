Aralarında belediye başkanları ve eski CHP'li vekil de var! 30 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika
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Aralarında belediye başkanları ve eski CHP'li vekil de var! 30 kişi için tutuklama talebi

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Aralarında belediye başkanları ve eski CHP\'li vekil de var! 30 kişi için tutuklama talebi
03.06.2025 18:03
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Aralarında belediye başkanları ve eski CHP\'li vekil de var! 30 kişi için tutuklama talebi
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İBB'ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda, aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Yardımcısı Ömer Kazancı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de olduğu 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 6 kişi için ise adli kontrol talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 30 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden gerildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Yardımcısı Ömer Kazancı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de olduğu 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 6 kişi için adli kontrol talep edildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalanmış, 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, Aykut Erdoğdu, Milletvekili, Gürkan Polat, Büyükçekmece, Ömer Kazancı, Hasan Akgün, Operasyon, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aralarında belediye başkanları ve eski CHP'li vekil de var! 30 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • 145353:
    CHP li olan milletide almanız lazım, yoksa size ağır ders verecek bu millet 108 214 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    chpli troller şimdi vır vır dır dır zamanı, andik gundik iş karıştıranlar için telef ettiniz kendinizi, hâlâ akıllı görünmeye çalışmanız da ışıklar içinde uyumanızdan kaynaklanıyor, yatışa devam 167 82 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Ne zaman adil olunur biliyor musunuz herkese adalet eşit olduğu zaman hep karşı taraf suçlu bir de kendi tarafına bak esas rezillik orada 88 55 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    özgür ve ekrem baskan devran dondugunde egerki bunlardan helallik isterseniz hakkım size haram olsun. 1 kere bile chp dısında partiye oy vermedim bilginiz olsun. 32 49 Yanıtla
  • 008294:
    daha hala duman oğlu diyenlere hayret ediyorum 44 35 Yanıtla
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