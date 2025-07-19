Arap Milletvekiline Saldırı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasındaki çatışmaların ardından İsrail'de Araplara yönelik ırkçı eylemler gerçekleştiriliyor.

İSRAİL'DE ARAP MİLLETVEKİLİNİN ARACINA SALDIRI

İsrail Meclisi'nde (Knesset) milletvekili olan Arap Ayman Odeh'in bulunduğu araç, Tel Aviv'in güneyindeki Ness Ziona kentinde İsraillilerin saldırısına uğradı.

"ARAPLARA ÖLÜM" SLOGANLARI ATTILAR

Kente bir protestoda konuşma yapmak üzere gelen Odeh'in bulunduğu aracı durduran saldırganlar, araca vurarak, "Araplara ölüm" sloganları attı. Odeh'e "terörist" diye bağıran saldırganlar, Arap milletvekilinin içinde bulunduğu aracın arka camını kırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'saldırı' ve 'mala zarar verme' suçlamalarıyla 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, olayı "olağan dışı ve tehlikeli" olarak tanımlarken, gözaltına alınanların sorgulanacağı, görüntülü kanıtların inceleneceği ve olaya karışan diğer kişilerin de kimlik tespitlerinin yapılarak yakalanacağı belirtildi.