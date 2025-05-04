Ardahan'da Acil Yardım Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ardahan'da Acil Yardım Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Geniş Video İzle

Acil durum yönetimi eğitimi için düzenlenen tatbikatta öğrenciler gerçek senaryolarla deneyim kazandı.

04.05.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da gerçeği aratmayan 'Acil Yardım ve Afet Yönetimi' Tatbikatı

ARDAHAN - Ardahan Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğünde düzenlenen "İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi" tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Projesi desteğiyle gerçekleştirilen tatbikat, afet ve acil durumlara yönelik eğitim gören öğrencilerin gerçek bir afet ortamını deneyimlemelerini sağladı. Tatbikata, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Posof Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu katıldı. Tatbikatın gerçekleştirilmesi için gerekli ekipman ve personel desteği Ardahan Valiliği, Ardahan İl Özel İdaresi, Ardahan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE), Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan İtfaiyesi ve Ardahan Kızılay Şubesi tarafından sağlandı. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerin eğitim sürecine önemli katkılar sağlanırken, bölgedeki acil durum ve afet yönetimi kapasitesi de artırıldı. Tatbikatta, öğrencilere verilen senaryo gereği çoklu trafik kazası sonrasında çeşitli yaralanmaların olduğu bir alana müdahale etmeleri istendi. Öğrencilerin olay yerine intikal etmeleri, olay yeri yöneticisinin tatbikat koordinatörü ile telsiz iletişimini sürdürmesi, ekip liderlerinin ihbar anından itibaren hareket ve varış bilgilerini komutaya bildirmesi, ekip içi uyum ve iletişim, olay yeri yönetimi, triyaj kodlarının doğruluğu ve çeşitli medikal müdahaleler (hastanın değerlendirmesi, kanama kontrolü, ileri yaşam desteği, travma stabilizasyon teknikleri, crush sendromu, kafa içi basıncı artışı, tansiyon pnömotoraks ve hipovolemiye müdahale) hakemler tarafından değerlendirildi.

Tatbikata; Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, il protokol üyeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aykanat, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ardahan, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Acil Yardım Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu
Merkez Bankası’ndan TL’ye teşvik hamlesi Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 16:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da Acil Yardım Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.