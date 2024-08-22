Arnavutköy'de şehir hastanesi personellerini taşıyan servis kazaya karıştı: 5 işçi yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de şehir hastanesi personellerini taşıyan servis kazaya karıştı: 5 işçi yaralı

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İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne personel taşıyan işçi servisi kazaya karıştı. Araçta bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralı işçiler civar hastanelere kaldırıldı.

22.08.2024 15:43
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Arnavutköy'de şehir hastanesi personellerini taşıyan servis kazaya karıştı: 5 işçi yaralı

Arnavutköy'de işçi servisi kazaya karıştı: 5 Yaralı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne personel taşıyan işçi servisi kazaya karıştı. Araçta bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralı işçiler civar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. N.S. yönetiminde olan 34 LLK 553 plakalı servis midibüsü Başakşehir istikametine ilerlediği esnada Arnavutköy Devlet Hastanesi Kavşağı'nda iddiaya göre araç içerisinde bulunan temizlik işçisi S.K.(53)'nin fenalaşması üzerine aracı sağa çekerek durdurmak istedi. Araç durdurulmak istendiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki yönlendirme levhalarına çarptı daha sonra bariyerlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis aracında bulunan 18 işçiden; Aleyna Korkmaz, Nursel Coşkun, Derya Tepe, Muhammet Kaynak isimli işçiler yaralandı. Yaralanan işçiler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İşçilere ilk müdahale olay yerindeki arkadaşları tarafından yapıldı. Araç içerisinde kaza öncesinde fenalaştığı iddia edilen Safinaz Kılıç ise itfaiye ekiplerinin camı kırması sonucunda araçtan çıkartılabildi. Yaralı işçiler civar hastanelere kaldırılırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlattı.

Arnavutköy\'de şehir hastanesi personellerini taşıyan servis kazaya karıştı: 5 işçi yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de şehir hastanesi personellerini taşıyan servis kazaya karıştı: 5 işçi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de şehir hastanesi personellerini taşıyan servis kazaya karıştı: 5 işçi yaralı - Son Dakika
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