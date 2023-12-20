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Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs hakim karşısında - Son Dakika
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Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs hakim karşısında

Gayrettepe'de cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, sinirlenip videoyu çektiğini ve pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, dosyanın savcıya gönderilmesini isteyerek duruşmayı erteledi.

Atatürk\'e ve imama hakaret eden şahıs hakim karşısında
20.12.2023 - 12:19,
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Gayrettepe'de cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs hakim karşısına çıktı.

Gayrettepe'de 10 Kasım 2023 tarihinde cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren, camiden çıktıktan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden A.B., Ümraniye'de gözaltına alınmıştı. Şahıs 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık A.B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Sinirlenip videoyu çektim"

Tutuklu sanık, savunmasında, "Ben hutbede Mustafa Kemal Atatürk anması olmamasına rağmen imam 'ruhuna Kur'an okuyalım' deyince sinirlenip videoyu çektim. Sonrasında pişman olup hesabımı kapattım. Ben bu hakaretlerin İslam dininde de kabul görmeyeceğini biliyorum. İslam güzel ahlaka dayalıdır, bu yüzden çok pişman oldum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Ben kafir derken Atatürk'ü kastetmedim. Paylaşımın 10 Kasım'a denk gelmesi de planladığım bir şey değildi" dedi.

Mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesini isteyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden,

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıldan 4 buçuk yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Mustafa Kemal Atatürk, Gayrettepe, 10 Kasım, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs hakim karşısında - Son Dakika


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