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Avcılar'da eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Avcılar'da bulunan bir eğlence mekanına gelen silahlı iki kişi saldırı düzenledi. Saldırıda işyeri sahibi Hüseyin Taş hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Avcılar\'da eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
18.12.2023 - 11:35,
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Avcılar'da bir eğlence mekanına gelen silahlı iki kişi dehşet saçtı. Yaşanan saldırıda mermiler havada uçuşurken, işyeri sahibi Hüseyin Taş hayatını kaybetti. 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin de yaralandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, 03.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Sahili'nde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, silahlı iki şahıs, eğlence

mekana ateş açtı. Mermilerin havada uçuştuğu olayda işyerinin camları karılırken, saldırganlar olayın ardından kaçmak istedi. İşyeri sahibi Hüseyin Taş saldırganların peşinden koşarken, Buğdat Kut isimli saldırgan silahını tekrardan ateşledi. Taş, vücuduna isabet eden mermilerin etkisiyle yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Buğdat Kut isimli şahsı kısa sürede yakalayan polis ekipleri, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sağlık ekipleri Celal Tekgöz, Ayhan Küçükdal ve Burhan Küçükdal isimli yaraları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Celal Tekgöz'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan saldırıda işyeri sahibi 53 yaşındaki Hüseyin Taş hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Avcılar, Son Dakika

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