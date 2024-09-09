13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

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Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

En sonunda pes etti! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz Cuma günü annesiyle okul alışverişi yaparken kaybolan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, 3 gün sonra bulundu. Emniyette ifade veren küçük kız ailesinin kendisini dilendiğini ve şiddete uğradığını söyledi.

OKUL ALIŞVERİŞİ YAPARKEN KAYBOLDU

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu. Torunundan 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan ekipler, Sevda Yılmaz ve dün evden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki M.G.S.'yi Kadıköy'de buldu. Emniyetteki işlemleri sırasında Avcılar'daki evine dönmek istemediğini; dilendirildiğini ve şiddet gördüğünü söyleyen Sevda Yılmaz, ailesine teslim edilmeyerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Öte yandan Sevda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sırasında M.G.S. ile 16 yaşındaki ağabeyi E.Y.'yi zorla evlendirilmek istendiğini söylediği öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Bir televizyon programında katılan baba S.Y. canlı yayın sırasında kızının bulunduğun öğrendi. Yayın sırasında kızının polise verdiği, 'Beni ve arkadaşım Medine'yi zorla dilendirmek istiyorlardı. Birlikte evden kaçtığım arkadaşım Medine'yi ağabeyim ile evlendirmek istiyorlar" şeklindeki iddialarını duyan baba, ayakta durmakta zorlandı. Kızının iddiaları üzerine baba S.Y. gözaltına alınırken ekiplerin soruşturması devam ediyor.



