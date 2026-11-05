Avrupa\'da 18 uçakta bomba alarmı! Tehdit mesajı kan dondurdu

Avrupa'da peş peşe gelen bomba ihbarları, uluslararası uçuşlarda güvenlik alarmına neden oldu. Farklı hava yolu şirketlerine ait 18 yolcu uçağı tehditlerin hedefi olurken, İtalya'daki ihbarları üstlenen grubun mesajındaki ifadeler endişeleri artırdı.

AVRUPA'DA 18 YOLCU UÇAĞINA BOMBA İHBARI

Avrupa'nın farklı noktalarında gerçekleştirilen uçuşlara yönelik bomba ihbarlarına yenileri eklendi. Son olarak Finlandiya merkezli Finnair'in Helsinki'den Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, ihbarın ardından Viyana'ya güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi. Polonya merkezli LOT Havayolları'nın Varşova-Paris seferi de benzer bir tehditle karşı karşıya kaldı. Daha önce Varşova-Brüksel uçuşu için bomba ihbarı yapılan şirketin bir başka seferinin de hedef alınması dikkat çekti. Uçaklarda gerçekleştirilen aramalarda herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.

AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINDA ALARM VERİLDİ

Bomba ihbarları yalnızca iki uçuşla sınırlı kalmadı. Daha önce Çekya'nın başkenti Prag'a giden 4 yolcu uçağı için benzer tehditler yapıldı. Finnair'in Helsinki-Roma ve Aegean Havayolları'nın Selanik-Milano seferleri de ihbarların hedefi oldu. Ryanair'in Kopenhag-Sofya, Madrid-Sofya, Londra-Sofya ve Porto-Milano uçuşlarının yanı sıra Wizz Air'in Milano-Varşova ve Milano-Bükreş seferlerine de bomba ihbarında bulunuldu. Aer Lingus'un Dublin-Roma uçuşu ile LOT'un Varşova-Brüksel seferi de tehdit edilen uçuşlar arasında yer aldı. Yetkililerin gerçekleştirdiği güvenlik kontrollerinde söz konusu uçaklarda herhangi bir patlayıcı düzenek bulunamadı.

TEHDİTLERİ ÜSTLENEN GRUPTAN KORKUNÇ MESAJ

İtalya'daki bomba ihbarlarına ilişkin Roma Havalimanı yetkililerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkent Roma'ya gelen iki uçağa yönelik tehditlerin "Tehdit bildirimi" başlıklı bir e-posta aracılığıyla iletildiği belirtildi. Yetkililer, İtalya'daki ihbarları "Erkek Devletinin Savaşçıları" adlı bir grubun üstlendiğini açıkladı. Grubun gönderdiği mesajda "feminist bir rejimi" hedef aldığını ve "tarihe izlerini bırakmak" istediğini ifade ettiği aktarıldı. Mesajdaki en dikkat çekici bölüm ise patlamalarla "gökyüzünü kırmızıya boyama" tehdidi oldu. Ancak grubun kimliği, yapısı ve diğer ülkelerdeki ihbarlarla bağlantısı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

YOLCU GEMİSİ DE BOMBA İHBARININ HEDEFİ OLDU

Avrupa'da yaşanan güvenlik alarmları hava ulaşımıyla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz salı günü en az 7 yolcu uçağının yanı sıra bir yolcu gemisine de bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından gerçekleştirilen aramalarda herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Avrupa genelindeki tehditlerin tek bir merkezden mi yoksa farklı kişiler tarafından mı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

"ERKEK DEVLETİNİN SAVAŞÇILARI" KİMDİR?

"Erkek Devletinin Savaşçıları", İtalya'da yolcu uçaklarına yönelik asılsız bomba ihbarlarını üstlendiği açıklanan bir grubun adı olarak ortaya çıktı. Roma Havalimanı yetkililerinin aktardığı bilgilere göre grup, gönderdiği e-postada "feminist bir rejimi" hedef aldığını belirtti. Grubun mesajında "tarihe izlerini bırakmak" istediği ve patlamalarla "gökyüzünü kırmızıya boyama" tehdidinde bulunduğu aktarıldı. Ancak grubun ne zaman kurulduğu, kimlerden oluştuğu, hangi ülkede faaliyet gösterdiği ve örgütlü bir yapıya sahip olup olmadığı bilinmiyor. İtalya dışındaki bomba ihbarlarıyla bağlantısı da doğrulanmış değil.