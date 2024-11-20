Avukat Ekren, yasa dışı bahiste ünlü simaların rolünü Haberler.com\'a anlattı: Tek paylaşımla 1 milyon lira kazanabiliyorlar

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"Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç dahil çok sayıda ünlü isim ve fenomenin yer aldığı soruşturmanın ardından sunucu Melis Yaşar, Haberler.com stüdyosunda Avukat Özer Alişan Ekren'e merak edilenleri sordu. Ekren, yasa dışı bahsin kanundaki yeri, teşvik yöntemi olarak kullanılan ünlü simaların kazandığı ücretler, denetimler ve kumar nedeniyle artan intihar vakalarına değindi.

"YASA DIŞI BAHİSTE YÜKSEK ORANLAR VE OYUN ÇEŞİTLİLİĞİ TERCİH NEDENLERİ"

Spor Toto Teşkilat dışındaki bahislerin yasa dışı olduğunu belirten avukat Ekren, internetin anonimliğinden faydalanarak yetkili kurumlardan çok daha yüksek oranlar verdiği ve daha fazla oyun çeşidi sunduğu için yasa dışı bahsin tercih edildiğini belirtti. Yasa dışı bahisle ilgili 4 temel kanun olduğuna dikkat çeken Ekren, bunlardan birincisinin 7258 sayılı ana kanun olduğunu bunun haricinde 5738 sayılı spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel uygulamaları olduğunu belirtti.

Ekren, "Sabit ihtimalli bahis aslında bir nevi iddiadır. İddiada belli bir oran vardır. Siz onu oynarsınız ve ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Müşterek kısmı ise sayısal loto gibi biriken bir para vardır. Bilen alır. Bu uygulamaya dayalıdır. Diğer husus yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kuruluşu hakkındaki kanunla ilgili. Spor kulüplerin ve TFF'nin alacağı mali yardımları düzenler. Bu yüzde 15 ve yüzde 10 olarak değişkenlik gösterir. Aslında çok geniş kapsamlı bir uygulama alanı mevcut." diye konuştu.

"3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS VE PARA CEZASINA TABİ"

Yasa dışı bahis cezalarına değinen Ekren şu ifadeleri kullandı:

"Mesela yurt içinde yasa dışı bahis 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve bir para cezasına tabi. Yurt dışında oynatılan bir yasa dışı bahis var ancak internet erişimi üzerinden gerçekleşiyor. Bu da 4 ila 6 yıl arasında değişiyor. Burada kanun koyucu adli para cezasını düzenlememiş. Ancak buradaki önemli olan kısım 5 yıldan ceza daha yüksek olabileceği için kanun yollarından temyize tabi. Yani aslında daha ağır nitelikte bir suç. Yasa dışı bahsin teşviki var, reklamı var. Buna da 1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası öngörülmüş. Bununla birlikte 3 bin güne para cezası var. O da yaklaşık1,5milyon liraya kadar çıkabiliyor üst sınırdan."

"1 PAYLAŞIMLA 1 MİLYON LİRA KAZANABİLİYORLAR"

Teşvik yöntemi açısından sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin kullanılmasının en önemli nedeninin bu isimlerin toplumun güvenini kazanmış kişiler olduğuna dikkat çeken Ekren, "Bunlarla iletişime geçiyorlar ve bir paylaşım başına ya da bazen bir etkinlikte onların sadece suretlerinin olması bile yeterli olabiliyor. Onlara ciddi miktarlar ödüyorlar. Hatta bazı paylaşımlar bazı kişiler için 1 milyon lirayı bulabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir tek paylaşım ve 1 milyon lira kadar bir kazanç kapısını aralıyor." ifadelerini kullandı.

"KAZANILAN PARAYI ÇEKMEK İSTERKEN İCRA TAKİBİYLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ"

Yasa dışı bahisle ilgili yasal boşluğun olmadığını ifade eden Ekren, Türkiye'deki düzenlemelerin çoğu Avrupa ülkesine göre oldukça isabetli olduğunu belirtti. Yasal boşluktan ziyade internetin anonimliği, gizliliği ve kullanıcıları çekebilme kabiliyeti olduğu için güven tesis etme açısından rahatlatmak amacıyla ünlü simaların kullanıldığını aktardı.

Yasa dışı bahisle elde edilen parayı çekerken icra takibiyle karşılaşılabileceği uyarısında bulunan Ekren, "Diyelim ki kazandınız bu parayı çekip çekemeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Aslında çekebileceğiniz siteler olduğu gibi çekemeyeceğiniz siteler de var ama tamamen bu onların inisiyatifinde olan bir durum ve bu şekilde mağduriyetlerle de karşılaşmak mümkün. Yasa dışı bahis sitesi bazen parayı gönderdiğinde tarafınızda bir icra takibi de başlatabiliyor. İcra takibi başlattığında eğer siz süreyi kaçırırsanız icra kesinleşir. Aslında insanlar çok fazla üzerine gitmek istemezler. Sonuçta kumardan gelmiş bir para olarak bakarlar, kayıplarını karşılamak istemezler. İnsanlar adli mercilere başvurmakta çekiniyor." diye konuştu.

"YASA DIŞI BAHİS TÜRK SPORUNA VURULAN BÜYÜK BİR DARBEDİR"

Bahisten gelen yüzde 15 payın futbol kulüplerine aktarıldığını hatırlatan Ekren, "Burada sadece ülkemizde yaklaşık 2 milyar lira kadar kulüplerin kazanç kaybı söz konusu. Yani bu aslında ülke gençliğine Türk sporuna vurulan büyük bir darbe olarak değerlendirilebilir." dedi.

"SON 5 YILDA KUMAR KAYNAKLI İNTİHARLAR 3 KAT ARTTI"

Kumar bağımlılığından dolayı intihar vakalarına değinen Ekren, "Son 5 yılda intihar vakaları, kumarbağımlılığı sebebiyle alınan raporlamalara göre 3 kat artmış. Bununla birlikte Türkiye'de son olarak söyleyebileceğim 15 binden fazla 2023 yılında yargılama yapıldığı belirtiliyor. Oynamak, internet sitesi üzerinden teşvik etmek, yasa dışıbahisten gelen paracıya aracılık etmek suçlarından kaynaklı." şeklinde konuştu.

"TÜM İHTİŞAMLI SON HİKAYELERİ MİNİK BAŞARILARLA KURULMUŞTUR"

Bahis sitelerinin kişiler üzerinde nasıl bağımlılık yaratarak bataklığa çektiğini anlatan Ekren şöyle konuştu:

"Başlangıçta bir kişi kaybederse ne mutlu ona aslında. Çünkü başlangıçta kaybedilen tutarlar genellikle kişiyi bağımlılığa sevk etmeksizin çabuk ve kısa yoldan vazgeçiş hikayelerini oluşturuyor. Fakat diğer türlü şöyle bir durumdan söz etmek mümkün. Algoritma sizi sürekli oyunda tutmaya çalışır. Sizin kullanımalışkanlıklarınızı kendi depolama biriminde hafızasına koyar. Bununla birliktesiz yavaş yavaş kazanmaya başlarsınız. Bu kolay para kazanmak aslındabir tarafta şunu getirir: ben uygulamanın bu oyunun açıklarını buldum, daha rahat para kazanabiliyorum. Bu da insana tekrar bir güven verir. Kendini daha zekihissettirir ve artık insanlar ufak tefek kayıplarını görmezden gelmeye başlar. Ancak aslında bütün ihtişamlı son hikayeleri de hep böyle minik başarı hikayeleriyle kurulmuştur."