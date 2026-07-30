Ayvalık'taki Orman Yangını Büyüyor
Balıkesir ve İzmir'de süren orman yangını gazetecilere zor anlar yaşattı, tahliyeler başladı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık ile İzmir'in Bergama ilçelerine doğru ilerleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
ALEVLER İLERLİYOR
Ayvalık'ın Bağyüzü kırsal mahallesi yangın nedeniyle tahliye edilmeye başlandı. Yangın süratle İzmir'in Bergama ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor.
GAZETECİLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Ayvalık-Bergama yolunda aniden şiddetlenen yangın, sürücülere ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Aniden parlayan alevlerin arasında kalan basın mensupları dakikalar içinde koşarak olay yerinden ayrıldı.
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