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Baba, Oğlunun Bıçaklanmasının Ardından Adalet İstiyor - Son Dakika
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Baba, Oğlunun Bıçaklanmasının Ardından Adalet İstiyor

Erzurum'da karne günü çıkan kavgada bıçaklanan Alperen Vatandaş'ın babası, suçluların cezasız kalmamasını istedi. Baba Vatandaş, insan canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirterek yetkililerden önlem almasını ve suçluların cezalandırılmasını talep etti.

Baba, Oğlunun Bıçaklanmasının Ardından Adalet İstiyor
24.01.2024 - 09:41,
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Geçtiğimiz günlerde akranları tarafından bıçaklanan ve halen hastanede tedavisi devam eden Alperen Vatandaş'ın babası Abdulmecit Vatandaş, suçluların cezasız kalmamasını istedi. Baba Vatandaş, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Suçlular da cezasını bulmalı" dedi.

Geçtiğimiz hafta Erzurum'un Aziziye ilçesinde karne günü lise öğrenciler arasında kavga çıkmış ve kavgada Alperen Vatandaş kasığından bıçaklanarak yaralanmıştı. Baba Abdulmecit Vatandaş, yetkililere seslenerek benzeri olayların tekrarlanmamasını ve suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Erzurum'da karnelerini aldıktan sonra iki grup lise öğrencisi arasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel bir çatışmaya dönüşmüştü. Omuz atma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 11'inci sınıf öğrencisi Alperen Vatandaş kasığından bıçaklandı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Vatandaş olay sonrası aşırı kan kaybı yaşadı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda hayati tehlikeyi atlattı ve halen tedavisi sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro amirliği ekipleri, olayın ardından hızla harekete geçerek Alperen Vatandaş'ı bıçaklayıp kaçtığı iddia edilen 17 yaşındaki L.K. ve iki arkadaşını kısa süre içinde yakaladı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba Abdulmecit Vatandaş, çocuğunun bir an önce iyileşip hastaneden çıkmasını beklediklerini belirterek, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Yetkililer bu anlamda ciddi önlemleri almalı. Suçlular da cezasını bulmalı. Benim çocuğumun hiçbir suçu günahı yokken bu hale geldi" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Baba, Oğlunun Bıçaklanmasının Ardından Adalet İstiyor - Son Dakika


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