Tokat'ta Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta vahşet yaşandı. Baba N.A. ile 17 yaşındaki oğlu Berat Akbulut arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, Berat Akbulut'un cansız bedeni ile karşılaştı. Baba N.A.'nın oğlunu keser ile öldürdüğü iddia edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken baba N.A. gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Baba, kavga ettiği oğlunu keserle öldürdü - Son Dakika
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