Babaları Tarafından Öldürülen 3 Kardeş Yan Yana Defnedilecek - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Babaları Tarafından Öldürülen 3 Kardeş Yan Yana Defnedilecek

Bursa'da yaşayan Murat Kılıç, evinin bodrumunda 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldürdü. Cinnet getiren babanın teslim olmasının ardından polis ekipleri, 3 kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı. Talihsiz 3 çocuğun cenazesi Erzurum'a defnedilmek üzere yola çıktı. Olayın sır perdesi kalkarken, babanın 15 gün önce çocukları Erzurum'a getirdiği ve cenazelerin annesinin köyünde yan yana defnedileceği öğrenildi.

31.05.2024 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babaları tarafından öldürülen 3 çocuk yan yana defnedilecek

Bursa'da talihsiz 3 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Erzurum'a defnedilmek üzere yola çıktı

BURSA - Bursa'da yaşayan 39 yaşındaki Murat Kılıç, evinin bodrumunda 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldürdü. Cinnet getiren babanın emniyete gidip teslim olmasının ardından eve gelen polis ekipleri, 3 kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı. Dehşete düşüren olayın sır perdesi kalkarken babanın 15 gün önce 3 çocuğunu Erzurum'a giderek getirdiği ve evin farklı odalarında değişik notların bulunduğu ortaya çıktı. Talihsiz 3 çocuğun cenazesi ise aile yakınları tarafından teslim alınırken Erzurum'a defnedilmek üzere yola çıktı. 3 kardeşin cenazesi annesinin köyünde yan yana defnedileceği öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. 11 adet kaydı bulunan Baba Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 3 çocuğunu acımasızca katleden cani baba, olayın ardından teslim olduğu polise eşimle olan problemlerimiz akıma gelince yaptım dedi.

Baba 15 gün önce çocukları Erzurum'dan alarak Bursa'ya gelmiş

Şüpheli Murat Kılıç ve eşi G.K.'nin 1 yıldır aile içi şiddetten dolayı ayrı oldukları ve çocukların annesi ile kaldığı öğrenilirken 15 gün önce Murat Kılıç'ın Erzurum'a giderek 3 çocuğunu alarak Bursa'ya getirdiği belirlendi. Murat Kılıç'ın eşi G.K.'yi tehdit etmesinin ardından G.K. 'tehdit' konusuyla alakalı Murat Kılıç hakkında şikayette bulundu. Dün Erzurum'da bulunan Jandarma personelinin Murat Kılıç'ı telefon ile aradığını ve en yakın karakola giderek konu ile ilgili ifade vermesini gerektiğini söylemesinden bir süre sonra 3 çocuğu ile birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı esnada eşiyle olan problemleri aklına geldi. ve Murat Kılıç çıkmaza girip bir anda cinnet getirerek tezgahta bulunan ekmek bıçağı ile 2 kız çocuğunu diğer 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdüğü tespit edildi. Ayrıca Murat Kılıç'ın çocuklarını öldürdükten sonra salonda iple kendini asarak intihar etmeye çalıştığını ancak başaramadığını daha sonra ise en yakın polis noktasına teslim olduğunu ifade etti.

Evin odalarında not kağıtlarına yazılmış değişik yazılar muhafaza altına altındı

Olaydan hemen sonra evi inceleyen ekipler suç aleti olan bıçağı yatak odasında bularak muhafaza altına aldı. Evin diğer odalarında yapılan incelemelerde ise Murat Kılıç'ın yazdığı tahmin edilen not kağıtlarına yazılı değişik notlar polis tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün öğleden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babaları tarafından acımasızca öldürülen 3 kardeşin otopsisi Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Aile yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenazeleri 3 cenazeyi teslim aldı. Talihsiz 3 kardeş Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kazbel Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Murat Kılıç, Erzurum, Bodrum, Çocuk, Bursa, Baba, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babaları Tarafından Öldürülen 3 Kardeş Yan Yana Defnedilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:14:16. #1.12#
SON DAKİKA: Babaları Tarafından Öldürülen 3 Kardeş Yan Yana Defnedilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement