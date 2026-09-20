Fırıncı kadın dükkanını hemen boşaltmayı reddetti, saldırıya uğradı! O anlar kamerada - Son Dakika
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Fırıncı kadın dükkanını hemen boşaltmayı reddetti, saldırıya uğradı! O anlar kamerada

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Fırıncı kadın dükkanını hemen boşaltmayı reddetti, saldırıya uğradı! O anlar kamerada
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İstanbul Bağcılar'da bir fırını işleten Güllü Güneysu, kontratı sürerken dükkanı hemen teslim etmesi istenince tartışma yaşadı. Malzemesini bitirmek için 15 gün süre istediğini belirten Güneysu, mülk sahibinin kayınbiraderinin kendisine vurduğunu, yumurta ve pos makinesi fırlattığını, sopayla üzerine yürüdüğünü öne sürdü. Çocuklarının bulunduğu dükkanda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı; taraflar polis merkezinde ifade verdi.

Bağcılar'da mülk sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle dükkanına gelen şahsın eşi ve kayınbiraderinin saldırısına uğrayan fırıncı kadın, çocuklarının önünde darbedildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

15 GÜN SÜRE İSTEDİ, DÜKKANINDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, dün İstanbul Bağcılar Fatih Mahallesi'ndeki bir fırıncı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, mülk sahibi, fırını işleten Güllü Güneysu'dan dükkanını açmamasını ve boşaltmasını istedi. 17 Şubat 2027 tarihine kadar kontrat süresi olmasına rağmen Güneysu, çıkmak için süre isterken akşam saatlerinde mülk sahibinin kayınbiraderi dükkana geldi. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyürken adamın iş yerindeki bazı ürünlere vurup yumurtaları kadına fırlattığı öne sürüldü. Olay anında Güllü Güneysu'nun çocukları dükkanda panikle bağırmaya başladı. Olaya sokaktaki diğer vatandaşlar müdahale ederken kadının ihbarı üzerine dükkana polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası taraflar karakola giderek ifade verdi.

Yaşanan o anlar ise dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

ÇOCUKLARIM ÇIĞLIK ATTI, ELİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTI

Yaşanan olayla ilgili konuşan esnaf Güllü Güneysu, "Olayı dün akşam yaşadım. Mal sahibinin eşi ve kayınbiraderi dükkanıma geldi. Dükkanın anahtarını teslim etmemi, sabah burayı açmamamı, ekmek yapmamamı istediler. Ben Kiracıyım. Ben burada esnafım. Buranın işleticisiyim. Ben de kendilerinden bir süre istedim. '15 gün bana süre verin. İçeride unum var. Malzemem var. Onları bitireyim ve çıkayım' dedim. Bunu kabul etmediler. 'Hemen bu akşam çıkacaksın' dediler. Başkasıyla sözleşme yapacaklarmış. Bundan dolayı hemen anahtarı teslim edip gitmemi söylediler. Unlarımı da yeni kiralayacak insana vereceğini söylediler. Ben bunu kabul etmedim. 'Kendi malzememi kendim bitirmek istiyorum dedim. 'Giderlerim var. Bunları bu şekilde karşılayamam' dedim. Ama lafımı dinletemedim. Zorda kaldım. Polis çağırdım. Polis çağırınca mal sahibinin eşi kayınbiraderini aradı. O da buraya geldi ve beni tehdit etti. Anahtarımı vermemi söyledi. Ben de kabul etmedim. Kendisi bana zor kullandı. Bana vurdu. Eline ne geçtiyse üzerime fırlattı. Çocuklarım da yanımdaydı. Onları da çok korkuttu. Çocuklarım çığlık attı. Dolabı tekmeledi. Yumurtaları üzerime attı. Pos makinesini kafamıza attı. Eline geçirdiği sopayla tezgahın arkasına geldi. Üzerime yürüdüğü anda dışarıdaki insanlar koştular. Beni kurtardılar. Bu olaydan sonra polis çağırdım. Polis geldi. Bizi karakola götürdü. İfade verdik. Onlar da ifadesini verip çıkıp gitmiş. Bana saldıran şahsın cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikBağcılarİstanbulSaldırıFırıncıGüllüYaşamKadınSon Dakika

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