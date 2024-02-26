Bağcılar\'da Kar Maskeli Çocuk Arkadaşını Bıçakladı

Bağcılar'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki çocuk, kar maskesi takarak takip ettiği arkadaşını evinin önünde bıçakladı. Yaralı olarak eve çıkan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre okulda oyun oynayan H.Ç.Ç isimli çocuk, arkadaşı R.U.Y. ile tartıştı. Tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden son buldu.
Olaydan iki gün sonra H.Ç.Ç., okul çıkışında R.U.Y.'yi takip etti. Sokakta kar maskesini takan H.Ç.Ç., R.U.Y.'yi evinin önünde bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içerisinde kalan R.U.Y. ise yaralı halde eve çıktı. Kapıyı açınca çocuğun kanlar içerisinde olduğunu gören yakınları, hemen hastaneye kaldırdı.
Ailenin ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, R.U.Y.'nin ifadesini aldı. Polis, olaydan sonra kaçan H.Ç.Ç'i kısa sürede yakaladı.
"Çocuğumu eve kadar takip edip bıçaklamış"
Yaşanan olayın bilinçli bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen anne Nuray Yılmaz "Bu çocuk daha önce de çocuğumun sınıfına gelerek herkese sataşıyormuş. Oğlumla da aralarında sataşmalar oluyordu. Damat oyunu denen bir oyun varmış. Bu oyunda çocuğu ortaya alarak dövmüşler. O çocuk da bunu oğlumdan bilerek 'bunu sen yaptırdın' demiş. Gücü buna yettiği içinde geliyor karnına yumruk atıyor. Aralarında kavga çıkıyor ama arkadaşları araya giriyor konu orada kapanıyor. Olaydan iki gün sonra çocuğumu eve kadar takip ediyor. Çocuk tam zile bastığında geliyor ve arkadan bıçağı iki yerine batırıyor ve koşarak uzaklaşıyor. Bu bilinçli yapılmış bir şey bildiğiniz çocuğuma kumpas kurmuş. Kar maskesi takmış kafasına kapuşonunu takmış. Ben olay anında işteydim babaannesi götürüyor hastaneye. Bıçak toplardamara geliyor o iyileşmezse yeni bit operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi. Şu an genel durumu iyi böyle bir şey olduğu için çok üzgünüz" dedi.
"Kendi çocuğuma mı üzüleyim, yapanın da çocuk olmasına mı"
Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Yılmaz "Kendi çocuğumun böyle olduğuna mı üzüleyim, bunu yapanın da bir çocuk olduğuna mı üzüleyim. Biz şikayetçi de olduk. Çocuğu polis ekipleri almış. Bu çocuğun ceza almasını istiyoruz. Bu yaşta bunu yapan büyüdüğünde daha kötü şeyler yapabilir. Ama çocuk yaptığını itiraf etmiş. Çok üzüldük buna aileler nasıl izin veriyor. Çocuk zaten daha önce sürekli disiplin cezası alan bir çocukmuş. Ailesi bize ulaşmadı sadece okul yönetimine geçmiş olsun dediğimizi iletin demişler" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Kar Maskeli Çocuk Arkadaşını Bıçakladı - Son Dakika
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