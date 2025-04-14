Bağcılar'da oto galeriye el bombalı saldırı - Son Dakika
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Bağcılar'da oto galeriye el bombalı saldırı

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İstanbul Bağcılar'da bir şüpheli, bir oto galeriye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atarak kaçtı. Galeride patlama meydana gerilirken, iş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce tehdit edildikleri öğrenildi.

14.04.2025 21:15
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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan bir oto galeriye yaya şekilde gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, iş yeri sorumlusu B.Ş.'yi dışarıya çağırdıktan sonra içeriye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atarak kaçtı.

Bağcılar'da oto galeriye el bombalı saldırı

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Patlamada iş yerinin camları ve iç kısmı zarar görürken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

ÇETE TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞLER

İş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce bir çete tarafından telefon uygulaması üzerinden tehdit edildiği öğrenildi.

Bağcılar'da oto galeriye el bombalı saldırı

POLİS HER YERDE KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekiplerinin bombayı atan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar\'da oto galeriye el bombalı saldırı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da oto galeriye el bombalı saldırı - Son Dakika

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