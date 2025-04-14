İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan bir oto galeriye yaya şekilde gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, iş yeri sorumlusu B.Ş.'yi dışarıya çağırdıktan sonra içeriye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atarak kaçtı.
Patlamada iş yerinin camları ve iç kısmı zarar görürken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce bir çete tarafından telefon uygulaması üzerinden tehdit edildiği öğrenildi.
Polis ekiplerinin bombayı atan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da oto galeriye el bombalı saldırı - Son Dakika
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