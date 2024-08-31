İstanbul'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı

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İstanbul'da dün gece yaşanan 2 saldırı sonucunda 5 kişi yaralandı. Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen saldırıda 5 kişi yaralanırken, Mahmutbey Caddesi'nde ise motosikletli 2 kişi ateş açtı. Polis, saldırılarla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı ve saldırıların birbiriyle bağlantısı araştırılıyor.

31.08.2024 13:49
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İstanbul'da dün gece yaşanan 2 saldırı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Gece yarısı kaldırımda yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğrarken, ilerleyen saatlerde devlet hastanesinin acil servis bölümüne ateş açıldı.

HASTANE SALDIRISINDA 5 KİŞİ YARALANDI

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ ATEŞ ETTİ

Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde de silahlı saldırı düzenlendi. Saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı 2 kişi silahla ateş etmeye başladı. Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu.

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

SALDIRILARIN BİRBİRİYLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Polis iki farklı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıların birbiriyle bağlantısı araştırılıyor.

İstanbul\'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Bahçelievler Devlet Hastanesi, Bahçelievler, Acil Servis, Mahmutbey, İstanbul, 3-sayfa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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