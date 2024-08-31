İstanbul\'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı

İstanbul'da dün gece yaşanan 2 saldırı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Gece yarısı kaldırımda yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğrarken, ilerleyen saatlerde devlet hastanesinin acil servis bölümüne ateş açıldı.
Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde de silahlı saldırı düzenlendi. Saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı 2 kişi silahla ateş etmeye başladı. Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Polis iki farklı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıların birbiriyle bağlantısı araştırılıyor.
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