Bakan Yerlikaya: 'Mahzen-36' operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Mahzen-36' operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından yapılan 'Mahzen-36' operasyonlarında Semed Ötünç'ün elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi.

02.05.2024 08:08
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Bakan Yerlikaya: "Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen 'Mahzen-36' operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi"

BURSA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından yapılan "Mahzen-36" operasyonlarında Semed Ötünç'ün elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de "Mahzen-36" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, mağdurları hileyle kandırıp şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalanırken 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya: \'Mahzen-36\' operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Mahzen-36' operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 'Mahzen-36' operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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