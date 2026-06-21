Balayında Talihsiz Kaza: Genç Damat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balayında Talihsiz Kaza: Genç Damat Hayatını Kaybetti

Balayında Talihsiz Kaza: Genç Damat Hayatını Kaybetti
21.06.2026 15:19
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Alaşehir'den Fethiye'ye balayına giden 27 yaşındaki damat, yüksekten atlarken ağır yaralandı ve öldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlendikten sonra balayı için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüksekten denize atlayarak ağır yaralanan 27 yaşındaki genç damat, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 6 Haziran günü Ezgi Sarıefe ile dünyaevine giren Süleyman Sarıefe (27), balayı tatili için Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti. Tatillerinin üçüncü günü 9 Haziran'da yüksek bir noktadan denize atlayan Sarıefe, suya başının üzerine düşerek ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç damat tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan ve 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Süleyman Sarıefe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Turgutlu'da özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Sarıefe'nin acı haberi, başta yeni evlendiği eşi olmak üzere ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Hayatının baharında yaşamını yitiren Süleyman Sarıefe'nin cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. Kütük Minare Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına babası Mehmet Sarıefe, annesi Gülay Gülmez, acılı eşi Ezgi Sarıefe, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ayakta durmakta güçlük çeken aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından genç damadın naaşı, Alaşehir Yeni Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Alaşehir, Fethiye, Manisa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balayında Talihsiz Kaza: Genç Damat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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