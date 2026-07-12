Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı
12.07.2026 20:43
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Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Oğuz Aydın’ı sarı-lacivertlilerden resmi olarak istedi. Milli oyuncunun menajeri dün Avusturya’da Fenerbahçeli yetkililerle görüştü. Oğuz’la ilgili kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek. İsmail Kartal'ın Nelson Semedo’nun olası ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın’ı sağ bekte kullanma planı bulunuyor.

Yeni sezon kadro yapılanmasını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, transferde dev bir hamle için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan milli futbolcu Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak için resmi girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ'TA OĞUZ AYDIN HAMLESİ

A Spor'da yer alan habere göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'de istediği kadar süre bulamayan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan Oğuz Aydın için nabız yokluyor. Teknik direktörün raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, Oğuz Aydın'ı kadroya katarak hem yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hem de ezeli rakibine transfer çalımı atmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki başarılı oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek adına hem Fenerbahçe yönetimiyle hem de oyuncunun menajeriyle geride bıraktığımız gün Avusturya'da teması kurduğu belirtildi. 

Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı

SON KARAR İSMAİL KARTAL'IN

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak geride bıraktığımız sezon çok az forma şansı bulan milli futbolcu ile ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek. İsmail Kartal'ın Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo’nun olası ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın’ı sağ bekte kullanma planının olduğu vurgulandı. 

İsmail Kartal, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Avusturya, Beşiktaş, Nelson, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı - Son Dakika

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