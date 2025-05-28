Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla İmamoğlu ve Özel'i protesto etti - Son Dakika
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Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla İmamoğlu ve Özel'i protesto etti

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Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla İmamoğlu ve Özel\'i protesto etti
28.05.2025 15:44
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Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla İmamoğlu ve Özel\'i protesto etti
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İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. İmamoğlu'nun arazisine el koyduğunu iddia eden Balcı, CHP lideri Özel'e defalarca durumunu anlatan mektuplar gönderdiğini ve karşılık bulamadığını söyledi.

İstanbul Beylikdüzü'ne bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'nın dükkanının önü, bir süre önce 'yol geçilecek' denilerek değerinin altında bir fiyatta belediye tarafından alınmıştı. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yılından bu yana kendisinden arsa istediğini söyleyen Balcı, arsaları vermediği için müze alanı da yıktırılmıştı. Dükkanın bugün ise giriş çıkışları da kapatılırken, çiğ balık satma için ruhsatı da yenilenmedi. Kendisine yönelik baskıların devam ettiğini kaydeden Balcı, dükkanının arkasındaki müze alanının ise, bir milletvekiline çay bahçesi olarak verildiğini söyledi. Balıkçı Kenan Balcı konuyla ilgili mahkeme sürecinin ise devam ettiğini açıkladı.

Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti

"BİZE 2 BİN METRE YER VERECEKSİN"

Ekrem İmamoğlu döneminde yaşadıklarını anlatan Balcı, "Beylikdüzü'nde belediye başkanı oldu zulümler başladı. Komşumuz, tanıdığımız insan Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı olunca 'Kenan abi, bize 2 bin metre yer vereceksin, arazi bize hediye edeceksin' dedi. Şaka yaptığını düşündüm. Aradan günler geçti. Beni belediye hizmet binasına çağırdılar. 'Bize 2000 metre arazi vereceksin yoksa çok pişman olacaksın' dediler. Ben de 'Size 2 bin metre değil bir metre bile yer veremem' dedim. Vermedik. Gerçekten de pişman etti. 11 tane dükkanımızı elimizden aldı. 5 tane dükkanımızın ruhsatını vermiyor. 5 tane tesisimiz kapalı. En son Beylikdüzü Batı Trakya Bulvarında Çayır Başı Sokağı iptal etti. En son Silivri'den talimat verdi 'Balıkçı Kenan'a boykot yapın, Balıkçı Kenan'a balık sattırmayın' dedi" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti

"ÖZGÜR ÖZEL'E MEKTUP YAZDIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, kendisine haksızlık yapıldığını anlatan mektuplar gönderdiğini ancak karşılık bulamadığını ifade eden Balcı, "Özgür Özel'e mektup yazdım. Ekrem İmamoğlu kötülük yapıyor dedim. 12 tane daha mektup yazdım cevap vermedi. İmdat diyorum ama Özgür Özel kulaklarına pamuk tıkamış hiçbir şeyi duymadı. Bakın durmadan savunma yapıyor. Silivri'de olanlarla ilgili haksızlık diyor. Bu haksızlık değil midir? Devletimize inanıyorum hakimlerimize savcılarımıza güveniyorum. Tapularım var bakın ticarethane yazıyor. 3 aydır Balıkçı Kenan'a çiğ balık satmak yasak diyor. 3 aydır çiğ balık satamıyoruz. Pazarda el arabasında markette balık satılıyor. Bakın kendi ticarethanemde balık satamıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla İmamoğlu ve Özel'i protesto etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sernazze:
    ekosistem trolleri reisin her haberine yorum yapmak için ..sineği gibi üşüşüyorsunuz nerdesinizzzz yazın da ifşa olun hadi bakalım 2 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    paralı troll bu adam da. madem suçları var hala mahkeme neyi bekliyor yanına Gökçek ailesini de katıp cezasını versinler 0 0 Yanıtla
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