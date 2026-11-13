Balıkesir'de 35 göçmenin bulunduğu 2 araç durduruldu, 3 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 35 göçmenin bulunduğu 2 araç durduruldu, 3 organizatör tutuklandı

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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda, 35 düzensiz göçmenin bulunduğu 2 araç durduruldu ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e gönderildi.

Balıkesir'de durdurulan 2 araçta 19'u çocuk 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında sahil şeridini kullanarak yasa dışı geçiş hazırlığı yapan şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonda, koordineli şekilde hareket ettikleri belirlenen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde 16'sı yetişkin, 19'u çocuk olmak üzere toplam 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayla bağlantılı 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

CAN YELEKLERİ VE ŞİŞME MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait araçlarda yapılan detaylı aramalarda ise yasa dışı deniz geçişlerinde kullanılmak üzere temin edilen 6 adet yetişkin can yeleği, 6 adet çocuk can yeleği, 12 adet şambrel (can simidi) ve 3 adet hava pompası ele geçirildi.

3 ORGANİZATÖR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli organizatör ise adli makamlara çıkarıldı. Mahkemece şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, umut tacirlerine yönelik amansız mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
Göçmen KaçakçılığıBalıkesir3. SayfaGöçmenGüncelSon Dakika

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