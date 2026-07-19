Balıkesir'de yangın felaketi! Ormanlık alana ulaşması son anda engellendi - Son Dakika
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Balıkesir'de yangın felaketi! Ormanlık alana ulaşması son anda engellendi

Balıkesir\'de yangın felaketi! Ormanlık alana ulaşması son anda engellendi
19.07.2026 10:08  Güncelleme: 10:12
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Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'nde çıkan zirai ve otluk alan yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesinde zirai ve otluk alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğe ve Balıkesir itfaiyesi karadan ve havadan müdahale etti.

Balıkesir'de yangın felaketi! Ormanlık alana ulaşması son anda engellendi

RÜZGAR YAYILMASINA NEDEN OLDU

Altıeylül İlçesi Küçükbostancı Mahallesi bölgesinde Altıeylül sokak hayvanları barınağı bölgesine yakın bir alanda çıkan arazi-orman yangını rüzgar etkisi ile yayılım gösterdi.

Balıkesir'de yangın felaketi! Ormanlık alana ulaşması son anda engellendi

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü 3 su ikmal aracı, 1 helikopter, 4 uçak, 2 dozer ve 100 orman işçisi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 7 itfaiye aracı, 1 adet 35 tonluk su ikmal tırı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 1 arazöz, Altıeylül Belediyesi 1 su tankeri ile yangına müdahale ettiler.

Balıkesir'de yangın felaketi! Ormanlık alana ulaşması son anda engellendi

FECİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesindeki orman dışı alan yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü kara ve hava ekiplerinin, etkin destekleri neticesinde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Altıeylül, Balıkesir, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de yangın felaketi! Ormanlık alana ulaşması son anda engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de yangın felaketi! Ormanlık alana ulaşması son anda engellendi - Son Dakika
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