Balıkesir'de kamyonda 500 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de kamyonda 500 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Balıkesir\'de kamyonda 500 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda, polis köpeği Dangal'ın da katıldığı çalışmayla 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir polisinin yaptığı narkotik operasyonunda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda polis köpeği Dangal'ın da katıldığı çalışma ile 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
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