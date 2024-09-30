Seçil Erzan için 4 yeni iddianame hazırlandı! İfadesine göre bir de suç ortağı var - Son Dakika
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Seçil Erzan için 4 yeni iddianame hazırlandı! İfadesine göre bir de suç ortağı var

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Yüksek karlı fon vaadiyle futbol dünyasından birçok ismin de aralarında olduğu kişileri 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'la ilgili 4 yeni iddianame hazırlandı. Atilla Baltaş'tan da 3 milyon dolar almakla suçlanan Erzan, ifadesinde, "Şırnak'a beni kaçırmak için zorla bana uçak bileti aldırmıştır. O sırada müştekilerden para da toplamıştım. O paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti" dedi. Erzan Cuma günü hakim karşısına çıkacak.

30.09.2024 14:59
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Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı. Erzan'ın yargılanmasına Cuma günü başlanacak.

ERZAN'LA İLGİLİ 4 YENİ İDDİANAME

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı. 4 ayrı iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmemesiyle birlikte Seçil Erzan'ın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim Cuma tarihinde başlanacak.

Seçil Erzan için büyük gün geldi çattı!

"3 MİLYON DOLAR ALDI" İDDİASI

Öte yandan Atilla Baltaş'ın 'müşteki', Seçil Erzan ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldığı iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erzan'ın müşteki Baltaş'ı banka bünyesinde yatırım yapacağının söyleyerek kandırdığı, fona para yatırmaya ikna ettiği, toplamda 3 milyon doları teslim aldığı, sonrasında ise müştekiye sahte oluşturduğu belgeleri verdiği ve bu şekilde müştekiyi dolandırdığı anlatıldı.

"BENİM SAF VE TEMİZ SEVGİMİ KULLANDIN"

Şüpheli Erzan ile müşteki Baltaş'ın yazışmalarına da yer verilen iddianamede, Baltaş'ın 'Dün bile ne şartlarda getirip sana parayı veriyorum', 'Bunca insana ben bunları sana nasıl inanarak yaptım ya', 'Benim saf ve temiz sevgimi kullandın ya yazıklar olsun', 'Sevdiğim için tüm insanlardan aldım sana verdim', 'Beni aptal yerine sokuyorsun, yurt dışı falan diyorsun, düne kadar buradaydı senin bankadaydım işlemler bugün başka yerde diyorsun' şeklinde Erzan'a mesajlar gönderdiği kaydedildi.

Seçil Erzan için büyük gün geldi çattı!

"BENİ YURT DIŞINA KAÇIRMAK İSTEMİŞTİ"

Şüpheli Seçil Erzan'ın konuya ilişkin alınan Savcılık ifadesinde ise müşteki Baltaş'ın kendisinden verdiği paraları katbekat faizle aldığını belirterek, 'Bana verdiği paranın çok üzerinde 1 milyon dolar parayı kendisine ödedim. Ayrıca ondan kesinlikle fon adı altında para almadım, tam olarak faiziyle satın aldım çünkü fon adı altında ikna ettiğim insanlara para ödemek zorundaydım. Beni kesinlikle mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla benden bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada bir takım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Ona verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak'a beni kaçırmak için uçak bileti almıştı, daha doğrusu zorla bana uçak bileti aldırmıştır. O sırada müştekilerden para da toplamıştım. O paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Seçil Erzan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Seçil Erzan için 4 yeni iddianame hazırlandı! İfadesine göre bir de suç ortağı var
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan için 4 yeni iddianame hazırlandı! İfadesine göre bir de suç ortağı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    salın gitsin hiç suçu yok seçilin paraya tamah edenlerin suç 3 0 Yanıtla
  • Ali E:
    şimdi bu olayda Fatih Terim' ve diğerleri sütten çıkmış ak kaşık mı oluyor 1 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    13 yil cezavalir 4 sene sonra disarida ama yazik paralar yar olmamis millete gitmis halbuki duzgun isini yspsaydi zaten paravkazaniyordu 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    saçile para verenleri maliye lütfen incelesin fakiri fukarayi inceliyorsunuz bunları inceleyin asıl 1 0 Yanıtla
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