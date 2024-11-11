Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alındı.
Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullanarak durumu takipçileriyle paylaştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı - Son Dakika
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