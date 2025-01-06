Barda şarkı söyleyen kız arkadaşı ile dalga geçen adamı tek yumrukla öldürdü - Son Dakika
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Barda şarkı söyleyen kız arkadaşı ile dalga geçen adamı tek yumrukla öldürdü

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İngiltere'nin Gorseinon kasabasında karaoke barında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Christopher Cooper, kız arkadaşına alay edildiği gerekçesiyle 64 yaşındaki Kelvin Evans'ı öldürdü. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, Evans'ın arkadan gelen yumrukla duvara çarparak bayıldığı görülüyor.

06.01.2025 14:20  Güncelleme: 14:28
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İngiltere'nin Gorseinon kasabasında bir karaoke barda meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Christopher Cooper, kız arkadaşı ile alay ettiğini iddia ettiği 64 yaşındaki Kelvin Evans'ı öldürdü. Olay, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Yerel saatle gece saatlerinde meydana gelen olayda, Christopher Cooper ve kız arkadaşı karaoke barda eğleniyordu. Cooper'ın iddiasına göre, Kelvin Evans kız arkadaşının şarkı söylemesiyle alay etti. Bunun üzerine öfkelenen Cooper, Evans'a arkadan yaklaşarak sert bir yumruk attı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıdan habersiz olan Evans'ın yumruğun etkisiyle önce duvara çarptığı, ardından kaldırıma düştüğü görülüyor. Olay yerinde bilincini kaybeden 64 yaşındaki Evans, hemen hastaneye kaldırıldı ancak bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Duruşmada suçunu kabul eden Christopher Cooper, en az 16 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Olaya karıştığı belirlenen Cooper'ın 54 yaşındaki sevgilisi Catherine Tracy Franscis de suça yardım etmekten iki yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme başkanı, "Anlık bir öfke sonucu işlenen bu cinayet, bir ailenin hayatını karartırken, failin de hayatını mahvetti. Bu tür olaylar, öfke kontrolünün önemini bir kez daha gösteriyor," değerlendirmesinde bulundu.

Olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında da büyük üzüntü yarattı. Yerel sakinler, eğlence mekanlarında yaşanan şiddet olaylarına karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Barda şarkı söyleyen kız arkadaşı ile dalga geçen adamı tek yumrukla öldürdü
Barda şarkı söyleyen kız arkadaşı ile dalga geçen adamı tek yumrukla öldürdü
Barda şarkı söyleyen kız arkadaşı ile dalga geçen adamı tek yumrukla öldürdü
Barda şarkı söyleyen kız arkadaşı ile dalga geçen adamı tek yumrukla öldürdü

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Son Dakika 3.Sayfa Barda şarkı söyleyen kız arkadaşı ile dalga geçen adamı tek yumrukla öldürdü - Son Dakika

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