Bartın'da Alkollü ve Hızlı Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da Alkollü ve Hızlı Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın'da meydana gelen kazada, alkollü ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen bir sürücünün sebep olduğu kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, hurdaya dönen araçlarda bulunan kişilerin düğünlerden döndüğü belirtildi. Alkollü sürücünün kaza anında hız ibresinin 174 kilometrede takılı kaldığı tespit edildi.

23.06.2024 15:16
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Bartın'da dün gece meydana gelen, 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazada detaylar ortaya çıktı. Sürücülerden birinin alkollü ve aşırı hızlı olduğu ileri sürüldü.

Bartın Sinop Karayolu'nun 20. kilometresinde Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir eden 19 yaşındaki Selçuk Eyşi idaresindeki 74 AAG 388 plakalı araç ile Bartın yönünden gelerek Aliobası köyüne dönüş yapan Celil Demir yönetimindeki 34 BPN 96 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Selçuk Eyşi yönetimindeki araç taklalar atarak yol kenarında kanala düştü. İstinat duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, yanında bulunan 16 yaşındaki kuzeni Berat Yaprak ve 19 yaşındaki Erol Kahraman araçta sıkıştı. Ekiplerin uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü Selçuk Eyşi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak aynı araçtan çıkarılan Berat Yaprak hastanede hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan 71 yaşındaki Hanife Demir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Celal Demir'nin durumunun iyiye gittiği öğrenilirken diğer araçtan çıkarılan Erol Kahramanın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Feci kazada aynı araçta hayatını kaybeden Selçuk Eyşi, Berat Yaprak ile ağır yaralı Erol Kahraman'ın bir tanıdıklarının düğününden dönüş yaptığı diğer araçta bulunan ve kazada ölen Hanife Demir ile yaralı kocası Celil Demir'in de kendi araçlarıyla başka bir düğünden geldikleri belirtildi.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü feci kazada taklalara atarak istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü Selçuk Eyşi'nin 200 promilin üstünde alkollü olduğu ileri sürülürken, aracın hız ibresinin ise kaza sonrasında 174 kilometrede takılı kaldığı belirtildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsünün ise kent güvenlik kamera görüntüleri ile Selçuk Eyşi olduğu belirlenebildi.

Ölenlerin olay yerine gelen yakınları acı haberi alınca büyük acı yaşadı.

Selçuk Eyşi ve kuzeni Berat Yaprak, Yahyayazıcılar Köyü Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla köy mezarlığına defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Alkollü ve Hızlı Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Alkollü ve Hızlı Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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