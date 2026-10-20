Bartın Kozcağız'da köprü üstünde ölü bulunan kuaförün ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Bartın Kozcağız'da köprü üstünde ölü bulunan kuaförün ölüm nedeni araştırılıyor

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Bartın Kozcağız\'da köprü üstünde ölü bulunan kuaförün ölüm nedeni araştırılıyor
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Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Ustaoğlu köyündeki köprü üstünde 35 yaşındaki erkek kuaför, motosikletinin yanında ölü bulundu. Trafik kazası mı kalp krizi mi olduğu araştırılan kuaförün kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde 35 yaşındaki erkek kuaförü, köprü üstünde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Ustaoğlu köyü Yeni Mahalle'deki köprü üstünde 35 yaşındaki erkek kuaförü Murat Barışık'ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine motosikletinin hemen yanında cesedi bulunan Barışık'ın kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yürütülürken, Barışık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu mu yoksa kalp krizinden mi öldüğü araştırılıyor.

Murat Barışık'ın cenazesi otopsi ve defin işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedenin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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