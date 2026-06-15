Bartın'da sahil vuran insansız hava aracı Ankara'da incelenecek - Son Dakika
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Bartın'da sahil vuran insansız hava aracı Ankara'da incelenecek

Bartın\'da sahil vuran insansız hava aracı Ankara\'da incelenecek
15.06.2026 11:30
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Bartın-Kastamonu sınırında sahile vuran insansız hava aracı, ilk incelemelerde strafor ve ağaçtan yapıldığı tespit edilerek Ankara'ya gönderildi. Rus yapımı olduğu tahmin edilen dronun muhimmat taşıma özelliği bulunduğu ancak radarları aldatmak için kullanıldığı değerlendiriliyor.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'nda dalgaların sahile sürüklediği insansız hava aracı jandarma ekipleri tarafından, sahilden alınarak, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Jandarma uzman ekipleri tarafından incelenen dronda muhimmat bulunmadığı öğrenilirken, övde ve pervaneleri strafor köpükten, pervaneleri ağaçtan eklenti vidalarının ise plastikten yapıldığı tespit edildi.

RUS YAPILI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Rus yapımı olduğu tahmin edilen insansız hava aracının kesin menşeinin ise Ankara'da yapılacak incelemede belirlenmesi bekleniyor. Bulunan insansız hava aracının, mühimmat taşıma özelliğinin bulunduğu fakat saldırı dronlar için önceden gönderilerek radarları aldatmak için kullanıldığı tahmin ediliyor. İlk tespitlerde çok az metal kullanıldığı belirlenen dronun hasar gördüğü de tespit edildi.

Bartın'da sahil vuran insansız hava aracı Ankara'da incelenecek

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Dronu ilk gören ve jandarmaya haber veren Mustafa Eren, "Plajda otururken dalgaların arasında beyaz bir nesne gördüm. Arabadan dürbünümü istedim. Dürbünle baktığımda askeri bir insansız hava aracı olduğunu anladım. Üzerindeki numaraları, ve pervanesini gördüm. O esnada devriye gezen jandarma trafik ekibine söyledim. Sonra jandarmalar gelerek, güvenlik tedbiri, sahili boşalttı. İnceleme yapıldı. Bu gün de jandarma ekipleri insansız hava aracını alarak götürdü" diye konuştu.

Bartın'da sahil vuran insansız hava aracı Ankara'da incelenecek
Bartın'da sahil vuran insansız hava aracı Ankara'da incelenecek
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Kastamonu, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Ankara, Bartın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da sahil vuran insansız hava aracı Ankara'da incelenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da sahil vuran insansız hava aracı Ankara'da incelenecek - Son Dakika
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