Başakşehir'de kayan vinç park halindeki 23 araca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Başakşehir'de kayan vinç park halindeki 23 araca çarptı

Başakşehir\'de kayan vinç park halindeki 23 araca çarptı
06.07.2025 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de inşaat çalışması için kurulan bir vinç, kontrolü kaybederek yokuştan aşağıya kaydı. Vinç, park halinde bulunan 23 araca çarparak sürükledi. Kaza sonucunda bir binanın dış cephesi de hasar gördü. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Vinçin kaydığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de inşaat çalışması için kurulan vinç yokuştan kaydı. Kontrolden çıkan vinç park halindeki 23 araca çarptı. Bir binanın dış cephesinin de hasar gördüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Seyrek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için kurulan vinç yokuştan aşağıya kaydı. Kontrolden çıkan vinç park halindeki 23 araca çarparak sürükledi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar binanın dış cephesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, 23 aracın ve bir binanın dış cephesinin hasar gördüğü tespit edildi. Vincin kaydığı anlar ise saniye saniye bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

'CAN KAYBI YOK'

Mahalle sakini Uğur Türkmen, "Vinç ayaklarını açarken emniyetli bir şekilde açamıyor, kayıyor aşağıya. Bütün araçları da götürüyor, yaklaşık 17-18 tane araç var hepsini almış sürmüş. Allah'a şükür çoluk çocukta bir şey yok, can kaybı yok, mal kaybına da yapacak bir şey yok yerine konulur. Çok ufak sıyrıklar var boyalarında falan tamir edilemeyecek bir şey yok, evlerde öyle bir hasar yok. Vinç daha çalışmaya başlamadan kendi aşağıya kayıyor, çalışma yapamadan. Çalışmak için kurulurken iki tane ayağını açtı anda, herhalde emniyetsiz mi çalıştı nasıl oldu bilemiyorum, makinadan kaynaklanan bir hasar mı oldu olay tamamen onunla alakalı" dedi.

'SOKAKTA ÇOCUKLAR VARMIŞ'

Kazada aracı hasar alan Yasemin Kaya, "Kızım çağırdı beni, 'Anne kaza oldu vinç kaydı, bütün arabaları haşat etti' dedi, ben de koştum geldim. İş yerim burada yakında. Baktım durum böyle işte sizin gördüğünüz gibi. Bizim arabanın üstüne de bir tane araç binmiş, tamamen aracımız gitmiş göremiyorum. Korktum, işte çocuğum içinde olabilir falan diye, çok büyük bir şok geçirdik. Çocuğumu aradım ulaşamıyordum, oğluma sonra ulaştım. Çok büyük bir korku geçirdik. Sokakta çocuklar varmış ama kaçmışlar hepsi, çok şükür bir şey olmamış. Çocuklardan veya herhangi bir yaralı yok, biz görmedik. Araçlarda 20, 25 tane araç hasat olmuş, bizimki tamamen ezilmiş, kesinlikle kullanılmayacak duruma gelmiş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Gündem, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de kayan vinç park halindeki 23 araca çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

07:41
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
02:51
Texas’ta ani sel felaketinde can kaybı 32’ye yükseldi
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi
22:41
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
22:20
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
08:48
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
08:19
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor
Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 08:44:27. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de kayan vinç park halindeki 23 araca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.