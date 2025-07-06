Başakşehir\'de kayan vinç park halindeki 23 araca çarptı

BAŞAKŞEHİR'de inşaat çalışması için kurulan vinç yokuştan kaydı. Kontrolden çıkan vinç park halindeki 23 araca çarptı. Bir binanın dış cephesinin de hasar gördüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Seyrek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için kurulan vinç yokuştan aşağıya kaydı. Kontrolden çıkan vinç park halindeki 23 araca çarparak sürükledi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar binanın dış cephesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, 23 aracın ve bir binanın dış cephesinin hasar gördüğü tespit edildi. Vincin kaydığı anlar ise saniye saniye bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

'CAN KAYBI YOK'

Mahalle sakini Uğur Türkmen, "Vinç ayaklarını açarken emniyetli bir şekilde açamıyor, kayıyor aşağıya. Bütün araçları da götürüyor, yaklaşık 17-18 tane araç var hepsini almış sürmüş. Allah'a şükür çoluk çocukta bir şey yok, can kaybı yok, mal kaybına da yapacak bir şey yok yerine konulur. Çok ufak sıyrıklar var boyalarında falan tamir edilemeyecek bir şey yok, evlerde öyle bir hasar yok. Vinç daha çalışmaya başlamadan kendi aşağıya kayıyor, çalışma yapamadan. Çalışmak için kurulurken iki tane ayağını açtı anda, herhalde emniyetsiz mi çalıştı nasıl oldu bilemiyorum, makinadan kaynaklanan bir hasar mı oldu olay tamamen onunla alakalı" dedi.

'SOKAKTA ÇOCUKLAR VARMIŞ'

Kazada aracı hasar alan Yasemin Kaya, "Kızım çağırdı beni, 'Anne kaza oldu vinç kaydı, bütün arabaları haşat etti' dedi, ben de koştum geldim. İş yerim burada yakında. Baktım durum böyle işte sizin gördüğünüz gibi. Bizim arabanın üstüne de bir tane araç binmiş, tamamen aracımız gitmiş göremiyorum. Korktum, işte çocuğum içinde olabilir falan diye, çok büyük bir şok geçirdik. Çocuğumu aradım ulaşamıyordum, oğluma sonra ulaştım. Çok büyük bir korku geçirdik. Sokakta çocuklar varmış ama kaçmışlar hepsi, çok şükür bir şey olmamış. Çocuklardan veya herhangi bir yaralı yok, biz görmedik. Araçlarda 20, 25 tane araç hasat olmuş, bizimki tamamen ezilmiş, kesinlikle kullanılmayacak duruma gelmiş" diye konuştu.