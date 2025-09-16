İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında gözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Taraflar kavga esnasında havaya ateş ederken bir kadının taşla aracın camını kırdığı da görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kavga polisler gelmeden hemen önce sonlandı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan silahlı kavgaya dönüşen tartışma vatandaş kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir kadının taşla arabanın camını kırması ve başka bir şahsın ise havaya ateş ettiği görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de Silahlı Kavga: Tartışma Anbean Vatandaş Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?