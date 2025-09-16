Başakşehir'de Silahlı Kavga: Tartışma Anbean Vatandaş Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Başakşehir'de Silahlı Kavga: Tartışma Anbean Vatandaş Kamerasına Yansıdı

Başakşehir\'de Silahlı Kavga: Tartışma Anbean Vatandaş Kamerasına Yansıdı
16.09.2025 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iki taraf arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında havaya ateş edildi ve bir kadının taşla aracın camını kırdığı görüldü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi, ancak kavga polisler gelmeden hemen önce sona erdi. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. Kavga anı, vatandaşın kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında gözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Taraflar kavga esnasında havaya ateş ederken bir kadının taşla aracın camını kırdığı da görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kavga polisler gelmeden hemen önce sonlandı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı öğrenildi.

Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga

KAVGA KAMERADA

Öte yandan silahlı kavgaya dönüşen tartışma vatandaş kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir kadının taşla arabanın camını kırması ve başka bir şahsın ise havaya ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Kavga, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Silahlı Kavga: Tartışma Anbean Vatandaş Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi’nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı Icardi'nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı
Kayseri’de ahırdaki depoda bulunan 1,5 ton et imha edildi Kayseri'de ahırdaki depoda bulunan 1,5 ton et imha edildi
CHP kurultay davası: Neden açıldı, sonuçları ne olabilir CHP kurultay davası: Neden açıldı, sonuçları ne olabilir?
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak
CHP’de gözler 24 Ekim’e çevrildi Çıkacak karar olağanüstü kurultayı etkiler mi CHP'de gözler 24 Ekim'e çevrildi! Çıkacak karar olağanüstü kurultayı etkiler mi?
Yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Aylık 600-700 bin TL kazanıyorum Yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Aylık 600-700 bin TL kazanıyorum

09:03
Fenerbahçe’nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
09:00
Evlenecek çiftlere “ehliyet“ geliyor Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek
Evlenecek çiftlere "ehliyet" geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek
08:50
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı Asıl hedefi bakın neresiymiş
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş
08:49
Kesenin ağzı açıldı Galatasaray’dan Frankfurt maçı öncesi prim müjdesi
Kesenin ağzı açıldı! Galatasaray'dan Frankfurt maçı öncesi prim müjdesi
08:29
İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda
İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda
08:23
İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler
İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2025 09:24:17. #7.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Silahlı Kavga: Tartışma Anbean Vatandaş Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.