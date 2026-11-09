Başakşehir'de yol kavgası pahalıya patladı: Motosikletli ve otomobil sürücüsüne 360 bin TL ceza - Son Dakika
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Başakşehir'de yol kavgası pahalıya patladı: Motosikletli ve otomobil sürücüsüne 360 bin TL ceza

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Başakşehir\'de yol kavgası pahalıya patladı: Motosikletli ve otomobil sürücüsüne 360 bin TL ceza
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2 yorum
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Başakşehir\'de yol kavgası pahalıya patladı: Motosikletli ve otomobil sürücüsüne 360 bin TL ceza
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İstanbul Başakşehir'de cumartesi günü bir okulun önünde yol verme yüzünden tartışan motosiklet ve hafif ticari araç sürücüleri, görüntülerin yayılması üzerine polis tarafından yakalandı. Motosikletlinin kaskı karşısındakinin başına vurduğu kavgada iki sürücüye 'saldırı amacı ile araçtan inmek' suçundan 180'er bin TL ceza uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Başakşehir'de bir okulun önünde kavga eden motosiklet ve otomobil sürücüleri yakalandı. Her iki sürücüye 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL ceza kesilirken, ehliyetlerine 60 gün el konuldu.

YOL VERME TARTIŞMASI KASKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana gelmişti. Caddede seyir halinde olan 34 HLP 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Ş. ile 39 AN 635 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme tartışması çıkmıştı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü, elinde bulunan kaskı diğer kişinin başına vurmuştu.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA YAKALANDILAR

Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada tespit edilen sürücüler yakalandı.

Her iki sürücüye 'saldırı amacı ile araçtan inmek' suçundan 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL ceza kesildi. Sürücülerin araçları 60 gün trafikten men edilirken, ehliyetlerine de 60 gün el konuldu.

Kaynak: İHA
MotosikletBaşakşehirİstanbul3. SayfaGüncelKavgaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • tarik birol eren tarik birol eren:
    iyide kaskı vurana extradan adam yaralamadan fazladan ceza yokmu . sonuçta diğeri başına fena darbe aldı. belki bunun kalıcı etkileri olacak!!!! 1 0
    Bedirhan Turasan Bedirhan Turasan:
    Aracından iniyorsan her şeye hazır olacaksın.Ben neden inmiyorum ? Evimde bekleyen bir ailem var…Trafikte bin bir insan var,bırak en güçsüz sen ol.. 0 0
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