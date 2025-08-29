Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti
29.08.2025 15:11
Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nde gittiği atış poligonunda başından vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde bulunan bir atış poligonunda şüpheli ölüm olayı yaşandı.

POLİGONDA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, poligona giden Ebubekir Yılmaz (30), silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Polis, poligonda incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yılmaz'ın ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu yönünde araştırmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

