Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde bulunan bir atış poligonunda şüpheli ölüm olayı yaşandı.

POLİGONDA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, poligona giden Ebubekir Yılmaz (30), silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Polis, poligonda incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yılmaz'ın ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu yönünde araştırmalar sürüyor.