Başkan Ahmet Akın: "Deprem gerçeği unutulmamalıdır"

Sındırgı'da yaşanan depremlerde iş yerleri zarar gören esnafın ekonomik yükünü azaltmak için düzenlenen "Sındırgı Esnafına Destek Alışverişi" etkinliğinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, deprem gerçeğinin asla unutulmaması gerektiğini belirtirken "Afetlere karşı güçlü olmanın yolu günü kurtarmakla değil, doğru hazırlıkla mümkündür. Biliyoruz ki en güçlü yapı dayanışmadır. En sağlam zemin birliktir. Kuvayımilliye ruhuyla Sındırgılı hemşehrilerimizin yaralarını saracağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı'da yaşanan depremlerde iş yerleri zarar gören esnafın ekonomik yükünü azaltmak için düzenlenen "Sındırgı Esnafına Destek Alışverişi"etkinliğine katıldı. Balıkesir Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Grubu üyeleri ve ilçe kent konseylerinin katkılarıyla gerçekleşen programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Grubu üyeleri, ilçe kent konseyleri üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından Sındırgı halkını bir an olsun yalnız bırakmayan ve Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremlerinin herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını söyledi. Yakın tarihin en yıkıcı depremlerinden olan 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Akın, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz on binlerce canı rahmetle anıyor, acılarını hala yüreğimizde taşıyoruz. Aradan zaman geçti ama şunu çok iyi biliyoruz: Bu acı unutulmaz, aradan geçen zamanla sızısı hafiflemez. Ancak dayanışmayla, sorumluluk almakla ve doğru adımlarla bu konudaki mücadelemiz bir anlam kazanır" diye konuştu.

"Deprem gerçeği unutulmamalı"

Deprem gerçeğinin unutulmaması ve bu konunun üzerinde durulmasının çok büyük bir önem arz ettiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremin sürekli kendini hatırlattığını ve bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Yaşanan depremlerin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan Sındırgılı hemşerilerinin yanında olmak, umudu büyütmek ve esnafa destek vermek için bu etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Akın, "Kent Konseylerimiz, Sındırgı esnafımıza para kazandırmak için bu programı organize etti. Bu bir başlangıçtır. Buradan sesleniyorum. Ramazan ayı öncesi Sındırgı'daki esnafımızdan alışveriş yapın. Buradaki insanların yüzü gülsün, bir nebze de olsa yüzleri gülsün. Kent Konseylerimize de böyle anlamlı bir etkinliği düzenledikleri içinde teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Sındırgı halkının bir an önce yaralarını sarması için Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın gece gündüz çalıştığını ifade eden Akın, "Sındırgı yalnız değil. Biz hep birlikte Büyük Balıkesir Ailesiyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Sındırgılı hemşerilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece Büyükşehir Belediyesi değil. Bakanlığımız, Valiliğimiz, AFAD'ımız hepsi burada seferberlik ilan etti. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları yürütüyoruz. Depreme hazırlık sadece kentsel dönüşüm demek değildir: Altyapıdan yolların güçlendirilmesine, çevreden halkın bilinçlendirilmesine kadar geniş bir sorumluluk alanımız var. Deprem bilinçli bir halktan deprem dirençli bir kent oluşturmaya kadar sorumluluklarımızın bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

"BALDEP projesini hayata geçirdik"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak deprem dirençli bir kent oluşturmak için somut adımlar attıklarına söyleyen Akın, Kasım 2024 itibarıyla Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığını kurduğunu söyledi. Tübitak-MAM ile yapılan iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez yerleşim alanlarında kullanılan sismik alıcı araçlarla zemin sıvılaşma haritalarını çıkarmaya başladıklarını ve BALDEP Projesi'ni hayata geçirdiklerinin bilgisini veren Akın, "BALDEP Projesi seçimlerde verdiğim sözlerden bir tanesiydi. Bunun altını çizmek istiyorum. Balıkesir'imize kurulan deprem ivme ölçüm istasyonları ile fay hareketliliğini 24 saat anlık olarak takip ediyoruz.150 bin binayı kapsayan yapı envanteri çalışmasını başlattık; 135 bin binanın çalışmasını tamamladık. Bunu da akılla ve bilimle yapıyoruz. Üniversitelerimizle ve İnşaat Mühendisleri Odamızla da iş birliği yaparak bu projeleri hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm için riskli ve rezerv alanları belirledik, gerekli başvuruları yaptık. Takibini de yapıyoruz. Bir dakika kaybedecek zamanımız yok. Hemşehrilerimizin bina bazlı dönüşüm süreçlerinde doğru bilgiye ulaşabilmesi için Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisimizi faaliyete geçirdik. Ayrıca Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığımızla birlikte afetlere yalnızca müdahale eden değil; öncesini, anını ve sonrasını birlikte yöneten bütüncül bir afet yönetim sistemini kurduk. Halk, ekosistem ve çevre, ekonomik yapı, altyapıyı bütüncül olarak ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akın çiftinden esnafa destek

Afetlere karşı güçlü olmanın günü kurtarmakla değil, doğru hazırlıkla mümkün olduğunu belirten Akın, konuşmasına şöyle devam etti: "Biliyoruz ki en güçlü yapı dayanışmadır. En sağlam zemin birliktir. Bugün burada gösterdiğimiz bu dayanışma, sadece bir alışveriş değil; bir duruştur, bir vicdan çağrısıdır. Kuvayımilliye ruhuyla Sındırgılı hemşehrilerimizin yaralarını saracağız."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın,deprem bölgesindeki esnafın yükünü hafifletmek amacıyla düzenlenen etkinlikte esnaftan alışveriş yaptı. Sındırgılı esnaflar, düzenlenen etkinliğin kendilerine büyük moral verdiğini dile getirirken Başkan Akın'a kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini iletti.

Özden: "Esnafımıza destek olmak istedik"

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, hep birlikte olmak, birlik ve dayanışmayı büyütmek için bu etkinliği hayata geçirdiklerini belirtirken şunları söyledi: "Yaklaşık bir yıldır neredeyse her gün defalarca sallanan Sındırgı'mızın da yanında olduğumuzu, her zaman onlarla birlikte olduğumuzu bugün organize ettiğimiz seferberlik gününde de hissettirmek istedik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, depremin ilk dakikasından itibaren neredeyse her gün, her saat burada oldu; tüm vatandaşlarımızla temas halinde süreci yakından takip etti. İlçe Belediye Başkanımızla birlikte tüm aşamaları koordineli bir şekilde yönettik. Biz de Kent Konseyleri olarak Ramazan ayına girmeye hazırlandığımız bu son haftada böyle bir seferberlik ilan ederek buradaki esnafımıza bir can suyu olmak istedik. Dileğimiz, bundan sonra da her gün bu şekilde gruplar halinde ilçemizi ziyaret ederek esnafımıza destek olunmasıdır." - BALIKESİR