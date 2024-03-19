Başkent\'te uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi

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Ankara anketi geldi! Kimse bu kadar fark beklemiyordu

Başkent'te çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen Narkogüç Operasyonları kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde olduğu yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik arama köpeği ile yapılan işyeri aramasında 40 bin 627 adet extacy hap,1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında yakalanan 4 şahsın adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.