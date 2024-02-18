Batan kargo gemisinde hayatını kaybeden kadın mürettebat toprağa verildi - Son Dakika
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Batan kargo gemisinde hayatını kaybeden kadın mürettebat toprağa verildi

Batan kargo gemisinde hayatını kaybeden kadın mürettebat toprağa verildi

Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinde hayatını kaybeden aşçı Zeynep Kılınç, Adana'da toprağa verildi. Gemide çalışan mürettebatın cansız bedeni bulunan Kılınç'ın cenazesi, Bursa'da yapılan otopsisinin ardından Adana'ya gönderildi ve Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

18.02.2024 22:43
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Batan kargo gemisinde hayatını kaybeden kadın mürettebat toprağa verildi

ADANA - Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinde hayatını kaybeden aşçı Zeynep Kılınç Adana'da toprağa verildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Yapılan arama çalışmalarında gemide aşçı olarak çalışan mürettebat Adanalı Zeynep Kılınç(33)'ın cansız bedeni bulundu. Bursa'da yapılan otopsisinin ardından Kılıç'ın cenazesi Adana'ya gönderildi.

Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda Kılınç'ın cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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