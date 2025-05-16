Batman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde son 2 yılda 165 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda toplamda 2 ton ağırlığında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan milyonlarca lira değerindeki uyuşturucu maddeler, ilgili kurumların gözetiminde imha alanına götürülüp yakılarak imha edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi - Son Dakika
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