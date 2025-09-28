Batman'da Madde Krizi: Cami Tuvaletinde Korku Dolu Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Batman'da Madde Krizi: Cami Tuvaletinde Korku Dolu Anlar

Haberin Videosunu İzleyin
Batman\'da Madde Krizi: Cami Tuvaletinde Korku Dolu Anlar
28.09.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Batman\'da Madde Krizi: Cami Tuvaletinde Korku Dolu Anlar
Haber Videosu

Madde etkisindeki bir kişi cami tuvaletini parçalayarak çevreye zarar verdi. Olay inceleme altında.

Batman Merkez Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan Lale Camisi'nde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, caminin tuvaletine giren bir şahıs, kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçerek hem kendisine hem de çevreye zarar verdi.

TUVALET CAMLARINI YUMRUKLA KIRDI

Madde kullandığı ileri sürülen şahıs cami tuvaletine girdi. Tuvalette uzun süre kaldıktan sonra tuvalet kapısının camına yumruk atan şahıs ardından bağırmaya başladı. Cami cemaatinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KURTARDI

Ekipler kolu kanlar içerisinde camda asılı kalan şahsı uğraşlar sonucu kurtardı. Kendinde olmadığı iddia edilen şahıs ilk müdahalesinin ardından olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cami tuvaletinin camını yumrukla parçaladı, kolu kanlar içinde asılı kaldı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, batman, Sağlık, Olay, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Madde Krizi: Cami Tuvaletinde Korku Dolu Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Otomobil traktör römorkuna çarptı Bilanço ağır Otomobil traktör römorkuna çarptı! Bilanço ağır
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi
İnanılmaz maç Mourinho öldü öldü dirildi İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi
Rusya’da gizemli ölümler Putin’e peş peşe büyük şok Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok
Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışı yeniden başladı Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor

10:14
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken parke detayı İnceleme raporunda ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde dikkat çeken parke detayı! İnceleme raporunda ortaya çıktı
10:12
Oğlunun mezarı başında eski eşini bıçaklayarak katletti
Oğlunun mezarı başında eski eşini bıçaklayarak katletti
09:57
Bahçeli’den yeni “TRÇ ittifakı“ açıklaması: Biz ne yaptığımızı biliyoruz
Bahçeli'den yeni "TRÇ ittifakı" açıklaması: Biz ne yaptığımızı biliyoruz
09:44
Esenyurt’ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi
Esenyurt'ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi
09:23
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz
09:09
Kışlıkları çıkarın Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek
Kışlıkları çıkarın! Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek
08:57
Trump’ın Erdoğan’a yaptığı “yakıt“ çağrısı sonrası Rusya’dan art arda açıklamalar
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "yakıt" çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar
07:50
Erdoğan’ın başdanışmanı açıkladı İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım
Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım
02:49
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
23:13
İsrail’e bir darbe de Eurivision’dan Oylama çağrısı yapıldı
İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı
22:55
İşte gazetecinin Nejat İşler’e kafa attığı an
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 10:53:43. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da Madde Krizi: Cami Tuvaletinde Korku Dolu Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.