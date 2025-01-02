Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti

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Batman'da 27 Aralık 2023 saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Alkollü Abdullah Yıldız, dayısı A.E. ve iki arkadaşıyla beraber bulundukları otomobili durdurup yol kenarında tuvaletini yaptı.

SOKAK ORTASINDA CİNAYET İŞLEDİ

Bu esnada Yıldız, yoldan geçen İbrahim Halil Etike (18) ile tartışmaya başladı. Yıldız, Etike'nin yanına giderek belinden çıkardığı tabancayla başına ateş etti.

CİNNET GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNEREK YEĞENİNİ VURDU

Otomobilden inen dayı A.E, cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni Yıldız'ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Dayı A.E. ile iki şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar bacağından vurulan Yıldız'ı hastaneye götürdü.

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Etike, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Etike, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Etike'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Batman Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Zanlı Abdullah Yıldız, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kamera kayıtlarının da incelenmesiyle yakalandı.

"OLAYI BİLE HATIRLAMIYORUM"

Yıldız'ın, İbrahim'i "Ne bakıyorsun?" diyerek öldürdüğü ve ifadesinde, "Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum. Daha sonra vurulduğumu bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Yıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Abdullah Yıldız'ın daha önce aşırı alkol aldığı gerekçesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiği öğrenildi.