Sokak ortasında "Ne bakıyorsun?" cinayeti - Son Dakika
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Sokak ortasında "Ne bakıyorsun?" cinayeti

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Batman'da sokak ortasında çıkan tartışmada 18 yaşındaki genci, "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüren zanlı ifadesinde, "Çok alkollüydüm. Olayı bile hatırlamıyorum." dedi.

02.01.2025 15:30  Güncelleme: 16:08
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Batman'da 27 Aralık 2023 saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Alkollü Abdullah Yıldız, dayısı A.E. ve iki arkadaşıyla beraber bulundukları otomobili durdurup yol kenarında tuvaletini yaptı.

SOKAK ORTASINDA CİNAYET İŞLEDİ

Bu esnada Yıldız, yoldan geçen İbrahim Halil Etike (18) ile tartışmaya başladı. Yıldız, Etike'nin yanına giderek belinden çıkardığı tabancayla başına ateş etti.

Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti

CİNNET GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNEREK YEĞENİNİ VURDU

Otomobilden inen dayı A.E, cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni Yıldız'ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Dayı A.E. ile iki şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar bacağından vurulan Yıldız'ı hastaneye götürdü.

Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Etike, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Etike, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Etike'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Batman Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti

Zanlı Abdullah Yıldız, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kamera kayıtlarının da incelenmesiyle yakalandı.

"OLAYI BİLE HATIRLAMIYORUM"

Yıldız'ın, İbrahim'i "Ne bakıyorsun?" diyerek öldürdüğü ve ifadesinde, "Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum. Daha sonra vurulduğumu bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Yıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Abdullah Yıldız'ın daha önce aşırı alkol aldığı gerekçesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiği öğrenildi.

Sokak ortasında "Ne bakıyorsun?" cinayeti

Abdullah Yıldız, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Batman, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa karaca:
    alkol ve uyuşturucu alıp, başkasına zarar verenlere en az iki katı cezalandırmak. 91 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hem üzeriinde silah taşıyorsun?Hem alkol alıyorsun,sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum diyorsun.Sen alkol aldığından eminmisin?Alkol alan bir insan ne bxk yediğini bilir.Bence alkol değil..Daha ağır bir şeye benziyor... 51 2 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Alkolluydum hatırlamıyorum diyene iki katına ceza verilsin yoksa herkes öyle diyor ceza almamak için 44 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    düz bakıyorum bukadar mi ucuz insan hayati 36 0 Yanıtla
  • Mehmet B:
    burası Türkiye yarın çıkar 19 0 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    idam olsa böyle olmaz yazık günah 18 yaşında genceçik bi insan rabbim ailesine sabır versin 15 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bi gün de alkollüyken güzel bi iş yapın. 13 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    dik dik bakmada moda olmuş 0 5 Yanıtla
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