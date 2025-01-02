Batman'da 27 Aralık 2023 saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Alkollü Abdullah Yıldız, dayısı A.E. ve iki arkadaşıyla beraber bulundukları otomobili durdurup yol kenarında tuvaletini yaptı.
Bu esnada Yıldız, yoldan geçen İbrahim Halil Etike (18) ile tartışmaya başladı. Yıldız, Etike'nin yanına giderek belinden çıkardığı tabancayla başına ateş etti.
Otomobilden inen dayı A.E, cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni Yıldız'ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Dayı A.E. ile iki şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar bacağından vurulan Yıldız'ı hastaneye götürdü.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Etike, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Etike, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Etike'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Batman Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Zanlı Abdullah Yıldız, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kamera kayıtlarının da incelenmesiyle yakalandı.
Yıldız'ın, İbrahim'i "Ne bakıyorsun?" diyerek öldürdüğü ve ifadesinde, "Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum. Daha sonra vurulduğumu bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Yıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Abdullah Yıldız'ın daha önce aşırı alkol aldığı gerekçesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)