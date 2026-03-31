Batman’da merkez ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki şahıs, annesi Aynur Karadaş ile ağabeyi Dücane Karadaş’a silahla ateş etti.
Saldırı sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki ağabey olay yerinde hayatını kaybederken, 58 yaşındaki anne de kaldırıldığı İluh Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü - Son Dakika
