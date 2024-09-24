Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yakalandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yakalandı

Bayrampaşa\'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yakalandı

Bayrampaşa'da park yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu börekçiyi pompalı tüfekle yaraladı.

24.09.2024 13:00  Güncelleme: 14:04
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Olay saat 07.30'da Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Çiçek ve oğlu Mehmet Çiçek ile börekçi İsmail Çınar arasında park nedeniyle kavga çıktı.

Bayrampaşa'da Baba ve Oğlu Börekçiyi Pompalı Tüfekle Vurdu

ARACINDAN ÇIKARTTIĞI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Kavga sırasında Mustafa Çiçek araçtaki sopayı alarak İsmail Çınar ve yanındaki çalışanı darp etti. Mehmet Çiçek ise araçtaki pompalı tüfeği çıkartarak İsmail Çınar'ı vurarak yaraladı. Baba ve oğlu olayın ardından kaçarken, o anlar kameraya yansıdı. Cadde üzerinde silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde çalışma yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan baba ve oğlunu kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan İsmail Çınar'ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan baba ve oğlunun polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bayrampaşa'da Baba ve Oğlu Börekçiyi Pompalı Tüfekle Vurdu

SALDIRI ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde baba ve oğlunun önce börekçi ile kavga ettiği daha sonra da Mehmet Çiçek'i pompalı tüfekle vurdukları görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yakalandı - Son Dakika

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