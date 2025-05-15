Beşiktaş'ta Haraç İçin Kurşunlama

Beşiktaş'ta haraç almak için oto galeriyi kurşunladılar: O anlar kamerada

İSTANBUL - Beşiktaş Etiler'de haraç alma amacıyla lüks araçların satıldığı bir oto galeriyi kurşunlayan 15 yaşındaki çocuk ve ona yardım eden 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Nisan'da saat 02.10 sıralarında Beşiktaş Etiler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler lüks araçların satıldığı bir oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganların yakalanmasına yönelik Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde 2 kişinin yürüyerek oto galeriye geldiğini ve bir süre çevreyi kontrol ettiğini tespit etti. İçlerinden birinin ise oto galeriye silahla kurşun yağdırdığı belirlendi. Kurşunların 6'sı iş yerine, 1'i ise içeride bulunan bir araca isabet etti.

15 yaşındaki çocuk ve 2 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, şüphelileri güvenlik kameralarından adım adım takip ederek Esenyurt'ta bir otele girdiklerini tespit etti. Ardından kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. 13 Mayıs tarihinde Başakşehir, Şişli, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, olayda silah kullandığı belirlenen 15 yaşındaki C.A. ile birlikte E.Ş. ve U.A. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerden 15 yaşındaki C.A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli E.Ş. ve U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.