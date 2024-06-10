Aldığı cevabı beğenmeyen yolcudan şoföre dayak

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İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsüne binen bir yolcu, otobüs şoförüne aracın rotasını sordu. Aldığı cevabı beğenmeyen adam, İETT otobüs şoförüne yumruk atarak saldırmaya başladı. O sırada otobüs kaza yaparak durdu. Yaşananlar saniye saniye araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

ŞOFÖRDEN ALDIĞI CEVABI BEĞENMEDİ

Olay Beşiktaş'ta dün saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüse binen bir yolcu, şoföre gelerek "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoförün ise aracı Taksim'e gittiğini söyledi. Şoför, aynı soruyu soran yolcuya aynı cevabı verdi.

TEKMELİ TOKATLI KAVGA KAZAYA NEDEN OLDU

Yolcunun bağırmaya başlaması üzerine şoför neden bağırdığını sorunca yolcu bir anda saldırıya geçti. Yumrukların hedefi olan sürücü bir yandan kendini korumaya çalışırken bir yandan da otobüsü sürmeye çalıştı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, park halindeki taksi ve motosiklete çarparak durdu.

KORKU DOLU ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Kazayla birlikte saldırgan yumruk darbelerine son verdi. Şoförün hiçbir şekilde karşılık vermediği ve sabırlı davrandığı görülürken o anlardan geriye ise araç kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.