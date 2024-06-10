Aldığı cevabı beğenmeyen yolcudan şoföre dayak - Son Dakika
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Aldığı cevabı beğenmeyen yolcudan şoföre dayak

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Beşiktaş'ta bir İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında çıkan kavga, kazayla sonuçlandı. Yolcunun aracın Zincirlikuyu'dan geçip geçmeyeceğini sorması üzerine çıkan tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla devam etti. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, park halindeki bir taksi ve motosiklete çarparak durabildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

10.06.2024 14:15  Güncelleme: 15:50
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İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsüne binen bir yolcu, otobüs şoförüne aracın rotasını sordu. Aldığı cevabı beğenmeyen adam, İETT otobüs şoförüne yumruk atarak saldırmaya başladı. O sırada otobüs kaza yaparak durdu. Yaşananlar saniye saniye araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

ŞOFÖRDEN ALDIĞI CEVABI BEĞENMEDİ

Olay Beşiktaş'ta dün saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüse binen bir yolcu, şoföre gelerek "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoförün ise aracı Taksim'e gittiğini söyledi. Şoför, aynı soruyu soran yolcuya aynı cevabı verdi.

İETT otobüsünde korku dolu anlar! Aldığı cevabı beğenmeyen yolcu, şoföre saldırdı

TEKMELİ TOKATLI KAVGA KAZAYA NEDEN OLDU

Yolcunun bağırmaya başlaması üzerine şoför neden bağırdığını sorunca yolcu bir anda saldırıya geçti. Yumrukların hedefi olan sürücü bir yandan kendini korumaya çalışırken bir yandan da otobüsü sürmeye çalıştı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, park halindeki taksi ve motosiklete çarparak durdu.

İETT otobüsünde korku dolu anlar! Aldığı cevabı beğenmeyen yolcu, şoföre saldırdı

KORKU DOLU ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Kazayla birlikte saldırgan yumruk darbelerine son verdi. Şoförün hiçbir şekilde karşılık vermediği ve sabırlı davrandığı görülürken o anlardan geriye ise araç kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Aldığı cevabı beğenmeyen yolcudan şoföre dayak
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aldığı cevabı beğenmeyen yolcudan şoföre dayak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ramo: zararın hepsini yolcu görünümündeki zorbadan tahsil edilecek, adalet varsa tabiki 34 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Adam zeytibburnu nerede bilmiyorsa Taksime gittiğini 20 kere söylese de anlamaz. Ama tabii ki adamı dövmek doğru bir davranış değil. Peki yolcunun akıbeti ne oldu ? yazmamışsınız onu. 8 4 Yanıtla
    kamer tekeş: okudugunu idrak et!Zeytinburnu degil Zincirlikuyu.. 2 3

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