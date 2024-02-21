Kahvehane sahibi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Beşiktaş'ta yaşadığı mahallede doğup büyüyen kıraathane işletmecisi İsmail Karabıyık (43), sabah saatlerinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için araştırma başlattı.
Saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde semt sakinleri tarafından tanınan kıraathane işletmecisi evli ve kız çocuğu babası İsmail Karabıyık (43), saat 01.00 sıralarında iş yerinden ayrılarak bir yan sokaktaki evine gitti. Sabah saatlerinde evinden çıkan Karabıyık, tekrardan kıraathaneye gitti. Bir süre sonra işyerine gelen çalışan, Karabıyık'ı başından vuruşmuş halde kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karabıyık üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek kıraathane girişinde önlem aldı.
Olayı duyan Karabıyık'ın aile yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. Aile yakınları sinir krizi geçirirken, yakınları onları teselli etti. Karabıyık'ın babasının 2 ay önce de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat ettiği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının da incelemeleri sonrasında Karabıyık'ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan İsmail Karabıyık'ın birçok suçtan emniyette kaydı olduğu, daha önce cezaevine girip hapis yattığı ve bir suçtan aramasının olduğu öğrenildi.
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