Beyoğlu'nda askeri üniforma ile servis yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda askeri üniforma ile servis yapan şahıs tutuklandı

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Beyoğlu'nda bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Restoranın iş yeri sahibi ve işletme müdürü serbest bırakılırken, askeri üniformalı şahıs ise 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan tutuklandı.

18.04.2024 18:54
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Beyoğlu'nda bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçmişti.

Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.'ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K., işletme müdürü A.G. ve görüntülerdeki askeri üniformalı Y.J., Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yakalanan A.K. ve A.G ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Servis yapan Y.J. ise "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Y.J çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu\'nda askeri üniforma ile servis yapan şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Beyoğlu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda askeri üniforma ile servis yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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