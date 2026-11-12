Beyoğlu Sütlüce'de halıya sarılı ceset bulundu, Andık cinayeti bağlantısı inceleniyor - Son Dakika
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Beyoğlu Sütlüce'de halıya sarılı ceset bulundu, Andık cinayeti bağlantısı inceleniyor

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Beyoğlu Sütlüce\'de halıya sarılı ceset bulundu, Andık cinayeti bağlantısı inceleniyor
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Beyoğlu Sütlüce\'de halıya sarılı ceset bulundu, Andık cinayeti bağlantısı inceleniyor
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Beyoğlu Sütlüce'de bodrum katta halıya sarılı 25-30 yaşlarındaki bir kişinin cesedi bulundu, ceset otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı. Polis, cesedin 2 gün önce Beşiktaş Kuruçeşme'de öldürülen Umut Andık'la bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor; 25 şüpheli gözaltında.

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı şekilde bulunan kişinin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın, geçtiğimiz gün Beşiktaş Kuruçeşme'de Umut Andık'ın öldürüldüğü saldırıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Umut Andık cinayetiyle ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokakta meydana geldi. Bir binanın girişinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem alan polisler daha sonra binanın bodrum katında incelemelerde bulundu. Çalışmaların devamında polis ekipleri tarafından halıya sarılı halde 25-30 yaşlarındaki bir kişiye ait cesedi buldu. Olay yeri inceleme ve cenaze nakil aracı sevk edildi. Evde ve çevresinde inceleme yapan ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Halıya sarılı halde bulunan erkeğin kimliğinin belirlenmesi için de çalışma yürütüldü. Cinayet Büro ve Gasp Büro ekiplerinin ortak çalışmasında soruşturma derinleştikçe olaya ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme sürerken, 2 gün önce Beşiktaş Kuruçeşme'de Umut Andık'ın hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırı olayının bu olayla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Evde yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan Umut Andık cinayetiyle ilgili 25 şüphelinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

"Halıya sarılıymış, o şekilde bulunmuş"

Olay yerine daha sonra dairenin sahibi çağrıldı. Cesedin bulunduğu evin sahibi ise "Kiracımdı. Haberim yok. Ben emlakçıya verdim. Daha yeni kiraya verdim. Sadece evrak bilgisi var" dedi.

Kaynak: İHA
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